VIDEO | Împușcături la o secție de votare din județul Prahova

După ce au băut la cârciuma din satul Drăgăneasca, județul Prahova, cei cinci indivizi au mers spre grădinița unde este amenajată o secție de votare. Era ora 20.30 când scandalagii i-au cerut polițistului să îi lase să voteze.

Împușcături la o secție de votare din județul Prahova

Pentru că nu putea să le facă față singur celor cinci agresori, agentul a tras câteva focuri de armă.

Polițiști, jandarmi și mascați de la Serviciul acțiuni speciale Prahova au ajuns la secția de vot. Scandalagii au fost reținuți și duși la audieri, în timp ce agresorul împușcat în picior se află la spital, sub pază. Indivizii sunt cercetați acum pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, ultraj și atac asupra secției de vot.

Citeste si: VIDEO | Vot diasapora. Tinerii cu dor de casă. Toți spun că s-ar întoarce dacă s-ar schimba ceva

Citeste si: Alegerile prezidentiale. Prezența la vot şi scorurile alegerilor prezidenţiale începând din 1990

Un incident neasteptat a avut loc si in Dolj. Un pensionar de 80 de ani din localitatea Amărăștii de Sus a murit chiar in timp ce se afla in sectia de votare, dupa un stop cardio-respirator. Batranul nu apucase sa voteze.