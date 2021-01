VIDEO incredibil! Ella, primele imagini cu noul iubit! Filmați în timp ce tânărul o sărută pătimaș

In articol:

Veste bombă pentru fanii Ellei de la „Puterea Dragostei”! Frumoasa brunetă are o nouă relație, iar recent, într-un clip postat pe contul de TikTok, le-a arătat fanilor și cum arată noul partener de viață. Pasiunea dintre cei doi este amețitoare, iar bărbatul nu a mai rezistat și a sărutat-o cu patos pe fosta concurentă de la „Puterea Dragostei”.

Inițial, vestea că are un nou iubit a dezvăluit-o într-unul dintre vlogurile lui Robert Ionescu. Încă nu știm de cât timp Ella este într-o relație cu noul iubit, însă, cu ceva vreme în urmă, a lăsat să se înțeleagă că cei doi au o chimie aparte și se înțeleg de minune, iar relația este numai lapte și miere.

„Chiar e ok, nu mă aşteptam nici eu. E un tip tare mişto. Sunt liberă şi pot să fac ce vreau, să mă văd cu cine vreau. E un băiat cu care am şi colaborat. E un băiat ce pare din altă epocă, are altă educaţie. Ne simţim tare bine împreună”, a mărturisit Ella de la Puterea Dragostei cu puțin timp în urmă.

Ella, primele imagini cu noul iubit!

Ella, sărutată cu foc de noul ei iubit

Este oficial! Ella a dezvăluit, prin intermediul unui videoclip postat pe o platformă de divertisment, cum arată bărbatul care i-a luat mințile. Iar fanii nu au rămas deloc dezamăgiti, noul iubit al vedetei este extrem de arătos, iar împreună pare că vor fi următorul cel mai îndrăgit cuplu din lumea mondenă.

„E un băiat cu care mai ies, dar nu e nimic serios între noi la acest moment. Ne simţim bine, dar dacă e să mergem mai departe, veți afla”, a spus Ella cu ceva timp în urmă pentru WOWbiz.ro.

Se pare că relația dintre cei doi a avansat destul de mult de la ultimele ei declarații, mai ales că în filmare acesta o sărută cu pasiune, iar la final îi face și o declarație de dragoste: „Te iubesc”.

Este prima relație pe care Ella și-o însușește în spațiul public, după despărțirea de Jador.