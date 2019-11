Unul dintre invitatii acestei editii este supus unei provocari inedite din partea lui Bursucu, concurentul trebuie sa scoata mere din acvariul plin cu apa, folosindu-se doar de…gura.

La finalul probei de indemanare, in platoul emisiunii isi face aparitia “mama Nela”, la invitatia lui Bursucu. Doamna care are in grija platoul emisiunii, este chemata in ajutor pentru a indeparta apa cazuta din acvariu, insa concurentul, ca un cavaler, ii insfaca mopul si sterge podeaua.

Imediat, “mama Nela”, asa cum o alinta colegii, vazandu-i abilitatile de necontestat ale baiatului, ii propune acestuia sa intre in echipa ei.

“Te iau in echipa mea! Sunt 21 de grupuri santitare, iar tu le vei face pahar”, spune “mama Nela”.

Ce raspunde concurentul la oferta de munca veti putea afla urmarind editia din aceasta seara a show-ului concurs “Roata Norocului”, difuzata la ora 20:00, la Kanal D!