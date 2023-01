VIDEO L-au scos din sărite pe Ronaldo! Ce i-au strigat fanii, după al doilea meci fără gol marcat

In articol:

Cristiano Ronaldo nu demonstrează deocamdată că merită să fie cel mai bine plătit sportiv din lume. Nu a impresionat nici în al doilea meci pe care l-a disputat în tricoul lui Al Nassr. Echipa sa a fost învinsă cu 3-1 de Al Ittihad, în semifinalele Supercupei Arabiei Saudite.

Fanii lui Cristiano Ronaldo credeau că starul portughez va rupe norii la Al Nassr, dar pentru moment, portughezul nu a arătat decât ca un fotbalist obişnuit. Ronaldo a fost integralist pentru Al Nassr, în partida din semifinalele Supercupei Arabiei Saudite, însă nu şi-a putut ajuta prea mult echipa.

Formaţia portughezului a fost condusă la pauză de Al Ittihad, după reuşitele semnate de Romarinho (min. 15) şi Hamdallah (min. 43). Al Nassr a revenit prin Talisca (min. 67), însă Shanqeeti (min 90+3) a risipit emoţiile în prelungiri şi a stabilit scorul final, 3-1 pentru Al Ittihad.

Cristiano Ronaldo nu a avut decât o ocazie, un şut parat în prima repriză şi a primit nota 6,9 pentru prestaţia sa, din partea celor de la Sofa Score.

Extaziaţi după victoria favoriţilor în faţa echipei lui Cristiano Ronaldo, fanii lui Al Ittihad nu au ratat oportunitatea de a-l ironiza pe portughez.

Al-Ittihad's fans chant "Messi, Messi" towards Cristiano Ronaldo after their team beat Al-Nassr 3-1 in the #SaudiSuperCup 🇸🇦 pic.twitter.com/qaibDeaNfj