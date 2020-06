Surprinzător sau nu, în România anului 2020, există încă tineri pasionați de păstrarea tradițiilor prin cânt, iar unul dintre aceștia este chiar sătmăreanca Lavinia Pop, în vârstă de 22 de ani, s-a născut în Valea-Vinului, județul Satu-Mare, iar oamenii care o îndrăgesc o fac să creadă că s-a născut pentru a înveselii sufletele oamenilor.

Tânăra cântăreață de muzică populară are în sânge muzica și dansul popular. Iubește muzica populară încă din adolescență, iar, de atunci, a rămas fidelă folclorului.

"De mică copilă aveam vise mărețe, nu știu dacă aș fi crezut vreodată că tot ceea ce făceam atunci dintr-o joacă și o pasiune ascunsă, era să devină realitate, dar nu pot decât să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru “darul” pe care mi l-a dăruit și părinților mei care m-au susținut din totdeauna! Mă simt norocoasă să am lângă mine oameni faini și dragi, care mă iubesc, și care îmi ascultă melodiile, iar cel mai important lucru este că au încredere în mine și în tot ceea ce fac. Poate am mai vorbit despre mine, dar foarte puțin, și foarte des mi se pune întrebarea asta, “De unde moștenești acest “drag de cântec”? De asta am și ales ca să îmi deschid sufletul față de voi, cei care mă îndrăgiți, pentru a mă cunoaște înainte de toate ca om, nu doar ca interpretă. Înclinația mea a fost mereu spre muzică, spre dorința de a apărea în fața publicului, de a fi pe micile ecrane, cu toate că atunci era doar o imaginație bogată a copilăriei mele, să spun așa. Îmi aduc aminte și mă amuz la maxim de anii copilăriei, pot spune că am avut parte cei mai frumoși ani, unde fiecare obiect de prin casă, era folosit ca microfon, fiecare treaptă a casei sau loc mai înalt era “scena”, mereu cântam, învățam cântece patriotice vechi cu bunica mea, mă imaginam în emisiuni, cu toate astea nu știam eu că acesta va fi exact drumul meu. Deși foarte mulți îi încurajau pe părinții mei ca să mă dea mai departe pe acest drum al cântecului, deoarece vedeau în mine un potențial și o dorință de a face asta", ne-a povestit despre începuturile ei, Lavinia Pop.

Câțiva ani mai târziu, Lavinia Pop s-a înscris la "Școala Populară de Arte", fiind hotărâtă că muzica va fi profesia ei pe viață. Anii au trecut, a muncit mult pentru a se perfecționa și pentru a-și împlini visul din copilărie și a lansat prima ei melodie, intitulată, “Când petreci viața-i faină”, o piesă veselă care o descrie perfect pe tânăra cântăreață de muzică populară. Dragostea pentru portul și muzica populară au purtat-o la festivaluri din țară și străinătate unde a avut ocazia să ne reprezinte cu cinste, printre care se numără și concursul Internațional de Folclor de la Târgu-Mureș unde a și câștigat “Premiul Special”.



"La vârsta de 16 ani, în anii de liceu, am decis să mă înscriu la Școala Populară de Arte, fiind foarte hotărâtă că asta îmi doresc cu adevarat și nu m-aș fi văzut vreodată profesând o altă meserie. Anii au trecut, am muncit mult și muncesc în continuare pentru că îmi doresc pe zi ce trece tot mai mult de la mine, și sunt sigură că o să și reușesc tot ce mi-am propus. Am evoluat în timp, ca artist, dar cel mai important ca om, datorită oamenilor pe care i-am întâlnit în viața mea, fie au fost o lecție, fie nu. Sunt foarte ambițioasă, puternică, perfecționistă și încăpățânată, iar aceste lucruri mă caracterizează cel mai bine și sunt sigură că au ajutat la devenirea și formarea mea. Iubesc să fiu înconjurată de oameni pozitivi, care iubesc viața și care pot fi un exemplu pentru mine și pentru cei din jurul meu. De aici a pornit și melodia mea “Când petreci viața-i faină”, fiind o melodie veselă și care mă descrie perfect, îndemnându-vă să o și ascultați", povestește Lavinia Pop.

În prezent, Lavinia Pop lucreaza la multe proiecte noi, abordând diferite genuri muzicale. Mai mult, intrepreta de muzică populară și-a făcut și formație live cu care merge la toate evenimentele unde este invitată să cânte.



"Lucrez la foarte multe proiecte noi, abordând diferite genuri muzicale, pentru că îmi doresc să ajung la inima fiecărui om care mă ascultă. Dar mai presus de toate am norocul să am parte de cei mai minunați și talentați colegi din Formația Argus, care sunt alături de mine, mă susțin și împreună muncim pentru publicul nostru, prezentându-ne la evenimentele la care suntem invitați peste tot in țară și nu numai. Vă port în inima mea și vă mulțumesc că sunteți alături de mine, a voastră Lavinia Pop. ", ne-a mai dezvăluit frumoasa cântăreață de muzică populară.