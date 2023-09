VIDEO| Leo de la Strehaia a fost părăsit de Dana Criminala: „A luat această hotărâre pentru câini și pentru pisici. Eu am venit de la pușcărie, nu mai pot”

In articol:

Leo de la Strehaia a ieșit din spatele gratiilor și părea că lucrurile se așază în viața lui. Cu toate astea, norocul în dragoste l-a părăsit și de această dată.

Bărbatul a anunțat în mediul online că Dana Criminala l-a părăsit și a plecat de acasă.

„Dana, să-ți vezi de treaba ta! Eu vă spun sincer, prieteni! Mi-e și rușine să vă spun! Eu nu mai pot să fac nimic pentru că sunt bolnav. Dana a vrut să-mi dea „maratoane” pentru că vrea pulpă de vițel toată noaptea. Ați înțeles?”, a mărturisit Leo de la Strehaia.

Afaceristul le-a spus internauților și motivul pentru care Dana și-a făcut bagajele și a părăsit domiciliul conjugal.

De ce s-au despărțit Leo de la Strehaia și Dana Criminala?!

Leo a povestit că soția sa, Dana Criminala, l-ar fi părăsit din motive economice, dar și intime. „Danei Criminala îi plăcea numai la bine!”, a adăugat Leo. Bărbatul a continuat să le expună fanilor toate picanteriile și secretele dintre el și soția sa.

„Dana voia numai la bine și când era cash mult. Problema e că dacă pe mine mă lasă Dana voi fi cel mai șmecher bărbat. Voi fi cel mai bine bărbat, dacă eu scap de Dana! Dana m-a lăsat într-un moment în care îmi este foarte greu, cu vederea îmi este foarte greu, cu picioarele umflate. Ea s-a gândit să pună stop relației pentru că eu sunt bolnav. Acum sunt amărât, nu mai am bani. Pentru că ea are niște câini, niște pisici, are responsabilitate, care trebuiesc îngrijite. Problema e că dacă eu nu mai am bani trebuie să-i întrețină ea singură. Sunt de acord cu decizia ei.”, a completat Leo de la Strehaia.

Leo de la Strehaia a spus că Dana este cea care l-a părăsit. [Sursa foto: Captură Video]

Omul de afaceri lansează și o provocare pentru Dana Criminala: să divorțeze. „Aș vrea să vă zic și vouă, prieteni. Dana să se țină de cuvânt, să mă sune în cursul zilei de azi. Să mă cheme la notar. Ea a zis că nu mai vrea să fie cu mine. Vreau să văd dacă o ține, nu așa să se prefacă și peste trei zile să se împace cu mine. Trebuie să mă sune și să mergem la notar ca să băgăm divorțul, nu mai așteptăm tribunale. Pentru toți prietenii mei, toți o să fiți mulțumiți...prietenele, fanele lu Anca. O să mă despart de Dana și o aștept să meargă cu mine la divorț. N-am ce să vorbesc de ea, nu are ce să vorbească de mine. Cel mai bine e că v-am spus eu acum, dacă ea a luat această hotărâre singură...A luat această hotărâre pentru pisici și pentru câini pentru că nu mai are bani să le întrețină. Eu am venit de la pușcărie, nu mai pot să întrețin pisici și câini, nu mai pot, prieteni!”, a adăugat Leo de la Strehaia.

Dana Criminala alături de fiul lui Leo de la Strehaia. [Sursa foto: Captură Video]

Până în acest moment, Dana Criminala nu a vorbit despre acest subiect.

Leo de la Strehaia se confruntă cu probleme de sănătate

Pe lângă probleme amoroase pe care le are, deși a scăpat de problemele cu legea, Leo are grave probleme de sănătate. Interlopul are diabet, are probleme cu inima, dar și cu vederea, iar de curând s-a operat la un ochi.

Bărbatul a ajuns pe patul de spital la o zi după ce a fost eliberat. Chiar și atunci când era închis a ajuns de urgență la spital. Leo de la Strehaia a fost transportat direct din celulă pe patul de spital.

La începutul anului 2023, afaceristul a fost operat de urgență după ce a suferit un accident vascular cerebral. La trei luni de la intervenție, soția lui Leo de la Strehaia a spus că acesta a slăbit 15 kilograme în perioada de convalescență.

Familia încearcă să îl țină pe Leo la regim și are mare grijă de starea de sănătate a bărbatului.