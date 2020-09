In articol:

Livian, câștigătorul de la Puterea Dragostei

Deși Livian nu a dat prea multe detalii despre tânăra cu care se întâlnește la momentul actual, se pare că lucrurile sunt destul de serioase între cei doi îndrăgostiți. Câștigătorul de la Puterea Dragostei s-a filmat alături de noua iubită în ultimul vlog postat pe canalul său de Youtube.

Livian, prima apariție cu noua iubită

Livian de la Puterea Dragostei și acutala iubită

Dacă în ultima perioadă se tot specula faptul că Livian și-a făcut o nouă iubită, astăzi, fostul iubit al Biancăi Comănici a arătat primele imagini cu domnișoara care i-a furat inima. În ultimul vlog postat pe canalul de Youtube al lui Livian, acesta s-a filmat alături de noua parteneră de viață. Chiar dacă situația de la momentul actual este destul de tensionată, câștigătorul de la Puterea Dragostei a mers să mănânce împreună cu iubita lui clătite!

Tânăra care i-a furat inima fostului concurent de la Puterea Dragostei

Fostul concurent de la Puterea Dragostei, mesaj dur pentru urmăritori

Câștigătorul de la Puterea Dragostei a postat un mesaj dur pentru acei urmăritori de pe site-urile de socializare care tot aruncă cu vorbe urâte asupra lui.

"Și așa cum mă faceți voi cum am fost actor... Înseamnă că am fost cel mai șmecher actor, prefăcut că am jucat milioane de oameni. Cel mai mare pervers și cel mai șmecher prefăcut.. Am fost capabil să duc 7 luni de zile, am ținut capul plecat, am mușcat limba, m-am dus pe drum, cu toate că primeam dezamăgiri din stângă și din dreapta, mi-am continuat drumul. Dar cum mi l-am continuat?! Fără să deranjez pe nimeni, fără să fac o imagine proastă asupra nimănui, fără să nimica.. V-am ridicat fata pe care o susțineți, i-am ridicat pe toți care erau pe lângă mine...", a declarat Livian într-un InstaStory.