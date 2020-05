In articol:

Mai mulți localnici din comuna Stolniceni-Prăjescu au obiceiul ciudat de a consuma spirt, „Mona” fiind cel mai popular. Agafia Teofan, în vârstă de 50 de ani, este una dintre femeile care și-au pierdut bărbații după ce aceștia au consumat spirt contrafăcut.

Femeia a dezvăluit ce a salvat-o în ziua în care soțul ei a băut spirt și a murit, iar ceea ce a surprins pe toată lumea a fost faptul că Agafia avea zâmbetul de pe față, deși este văduvă de câteva zile, scrie BZI.ro.

”De când cu boala asta, Mona s-a terminat. El a băut Sante”

Spune că mare nenorocire s-a abătut peste sat după ce spirtul contrafăcut a ajuns în magazine. Despre moartea soțului nu spune prea multe. Era bolnav, iar spirtul nu a făcut decât să-l trimită mai repede pe lumea cealaltă.

„El a băut spirt în ziua aia...Sante..nu Mona. De când e cu boala asta în țară, Mona s-a terminat. Nu mai este la magazin, gata. În sat au adus ceva, «Sante» parcă scria pe sticlă. De ăla a băut soțul. Eu în ziua aia am băut vin. M-am dus la magazin și pe el l-am lăsat acasă. Am băut vin și după m-am culcat în porumbar. Cât am dormit eu, el a murit”, a spus văduva cu zâmbetul pe buze.

Totodată, Agafia a ținut să precizeze că bea spirt de ani de zile, însă i-a rămas fidelă „Monei”.

„Ce să spun, nu trebuie să bei spirt, dar vodka e apă chioară, romul colorant, spirtul e bun. Bei un pahar și pleci la muncă. Eu dacă beau, beau numai Mona.

Eu am scăpat. Puteam să beau și eu atunci… N-am băut. Tre să mai iei câte un pahar când muncești. Nu se poate altfel… Eu spirt gol n-am băut niciodată… Am făcut cu suc, cu apă, jumate-jumate. Altfel nu…”, a spus femeia râzând.