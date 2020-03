VIDEO| Medicii avertizează: Vârful epidemic va fi abia luna viitoare

Până atunci, s-ar putea să tot avem cazuri noi. Asta dacă nu băgăm în seamă sfaturile specialiștilor și nu respectăm măcar regulile elementare de prevenție. În altă ordine de idei - s-ar putea ca în România să fi ajuns o tulpină a virusului mai puțin agresivă ca în alte țări - unde boala face ravagii.

Un pericol major pandeste din umbra tara noastra. Varful epidemiei, asteptat la finalul lunii aprilie, poate aduce dezastrul in sistemul medical.

Citeste si: În plină pandemie pământul respiră din nou! Imagini virale din satelit

Epidemia cu noul coronavirus poate fi periculoasă doar dacă nu suntem conștienți și nu limităm pe cât posibil extinderea ei - spun medicii - care cred că vârful va fi abia în aprilie.

”Tinand cont de perioada de incubatie, si ca au inceput sa apara cazuri locale, estimam ca pe undeva pe la vreo 3-4 saptamani o sa fim pe panta ascendenta”, spune Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului Matei Balș.

Citeste si: Preoții merg cu sfințirea din casă-n casă, deși este alertă de pandemie coronavirus

Citeste si: Klaus Iohannis, un nou mesaj pentru români. Cât timp va dura starea de urgență în România

Medicul Olga Simionescu - șeful clinicii de Boli Dermato-Venerice a Spitalului Colentina spune că există posibilitatea ca în România să fi ajuns o formă mai blândă a virusului. Asta după ce a analizat cazurile de infectare de până acum.

”Foarte posibil să avem o formă mai ușoară, dar asta e o opinie personală. Dacă ne comparăm cu Italia .... La noi infectia a fost la oameni mai tineri, in al doilea rand, la noi s-a facut mai repede, dupa pararea mea, o izolare la domiciliu sau chiar carantina dupa niste reguli destul de precise, in al 3-lea rand in Italia oamenii varstnici stau in familii si in contact mai apropiat cu rudele lor”, spune Simionescu.

Oricum - dacă ascultăm sfaturile și ne ferim - se pot evita multe. Cu alte cuvinte - dacă sunt luate măsuri și numărul infecțiilor nu explodează - medicii pot trata în spitale cazurile - iar lucrurile să intre treptat pe un făgaș normal. În caz contrar - scenariul deloc optimist poate aduce haosul: la o avalanșă de cazuri - cum e în Italia de pildă - spitalele nu ar face față - nici ca dotare, nici ca număr de medici și asistenți.

”Pentru sistemul medical poate, ajunge pana acolo incat sa intram in colaps! Eu sper ca acest lucru sa nu se intample daca lumea va intelege ca dinamica infectiilor trebuie sa fie una lenta si nu una rapid progresiva. La o dinamica lenta ne descurcam cu totii fara probleme, la o dinamica progresiv agresiva vorm avea cu totii probleme asa cum se intampla si in celelalte state”, spune Streinu Cercel.

Așadar - măsurile de prevenție luate de autorități dar și de populație pot face diferența. Cu cât conștientizarea e mai profundă și reponsabilitatea mai sporită - cu siguranță putem reuși să limităm o explozie de cazuri.

Pentru orice eventualitate autoritățile au decis ca Spitalul Colentina să fie transformat într-o unitate medicală unde se vor trata infecțiile cu noul COVID-19 doar în momentul în care toți pacienții vor fi externați. Acolo - nu se mai fac internări.