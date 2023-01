VIDEO Mihaela Coșerariu s-a filmat goală în zăpadă, la 46 de ani! Fosta soție a lui Mădălin Ionescu face ravagii în mediul online

In articol:

Recent, Mihaela Coșerariu s-a recăsătorit după divorțul de Mădălin Ionescu, care a avut loc în urmă cu 11 ani. Aparițiile sale excentrice în mediul online sunt la ordinea zilei, însă se pare că acest lucru nu este deloc motiv de supărare în cuplul ei.

La cei 46 de ani ai săi, este lipsită de orice inhibiție, iar buna dispoziție pare că nu o părăsește niciodată.

Vară sau iarnă, Mihaela Coșerariu nu scoate din garderoba sa de zi cu zi costumele de baie. Fosta soție a lui Mădălin Ionescu se filmează adesea oriunde merge în ținute sumare, indiferent de temperatura din termometre. De această dată, a demonstrat tuturor că nici măcar zăpada nu îi poate pune piedici atunci când vine vorba de imagini provocatoare postate în mediul online.

Mihaela Coșerariu, din ce în ce mai îndrăzneață în mediul online

Chiar dacă acum este femeie măritată, Mihaela Coșerariu pare că nu s-a cumințit deloc. Recent, a luat prin surprindere pe toată lumea după ce s-a filmat în costum de baie, stând întinsă direct pe zăpadă.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Mihaela Coserariu-Serbanescu (@mihaelacoserariu)

Cristina Șișcanu, despre relația dintre Mihaela Coșerariu și copiii ei

În cadrul unui interviu mai vechi, Cristina Șișcanu a declarat că fosta soțului ei își vede copiii de maxim 5 ori pe an la mall. Prezentatoarea TV nu are cuvinte de laudă de spus pentru mama naturală a lui Filip și a Ștefaniei, din cauza relației precare pe care o are cu proprii-i copii.

„E frumoasă viața cu toți cei trei copii, Ștefania, Filip și Petra. Nu este ușor pentru noi însă, că întreaga responsabilitate este pe umerii noștri. Eu și Mădălin ne-am ocupat de tot, inclusiv de educarea emoțională a Ștefaniei și a lui Filip. Mama lor nu s-a implicat deloc. Îi vede pe Ștefania și pe Filip de cinci ori pe an poate, la mall. Aceasta este relația dintre ei… Pentru mine este un mister, eu nu aș putea să am o astfel de legătură cu copilul meu. Nici nu mai are sens să discutăm despre acest aspect, nu mai are rost. V-am spus, se văd de patru-cinci ori pe an undeva în oraș”, spunea Cristina Șișcanu.