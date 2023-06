VIDEO| Momentul emoționant în care Jador îi șterge lacrimile unei fane, în timpul unui concert. Tânăra a izbucnit în plâns în fața tuturor, când a aflat că artistul se confruntă cu probleme de sănătate. Imaginile au ajuns virale

In articol:

După ce Jador și-a șocat fanii cu vestea că se retrage din muzică, noi imagini emoționante cu el au ajuns virale. Ce s-a întâmplat la ultimul concert alături de una dintre fanele lui?

Fanii lui Jador, în lacrimi la concertul artistului

Imaginile în care Jador coboară de pe scenă și îi șterge lacrimile unei fane au făcut înconjurul internetului. Vestea că manelistul are probleme de sănătate și urmează să se retragă din muzică i-a șocat pe cei care îi apreciază muzica, iar dovada o fac chiar imaginile din timpul unui concert pe care l-a susținut recent. O tânără a izbucnit în lacrimi, iar cântărețul a observat imediat. Femeia plângea din cauza problemelor de sănătate pe care artistul le are. Jador a mers la ea, i-a șters lacrimile de pe față, a pupat-o pe frunte și i-a spus că este bine: "Dumnezeu zice să nu ne facem griji de ziua de mâine, că are El grijă de ea! Are El grijă de pasările cerului, dar de noi, care ne-a creat din iubire pură de lumină!", a scris Jador în dreptul imaginilor care au ajuns virale.

Jador trece prin clipe grele

Jador și-a îngrijorat de curând comunitatea de admiratori, după ce a publicat o imagine de pe patul de spital, cu un mesaj prin intermediul căruia își anunța retragerea din muzică.

Artistul a explicat că se confruntă cu probleme serioase de sănătate, care îl vor împiedica să își continue cariera care l-a consacrat.

„ Vă anunț, cu părere de rău, cariera mea se încheie aici! 2023. Voi scoate piesele pe care le-am pregătit pentru voi anul acesta și care sunt deja pregătite… pentru jadorașii mei!

Ultima piesă va fi în luna decembrie… împreună cu managerul meu și toată echipa am decis că sănătatea mea este mai importantă! Anul acesta, cât ne mai rămâne, sper ca dumnezeu să mă mai țină și să pot merge măcar la câteva concerte! În cazul în care nu o să mai fiu… vă dau vouă fanilor muzica mea gratis! Vă iubesc și sper să nu vă supere acest mesaj. Aveți grijă de sănătatea voastră! ”, a scris Jador pe Instagram.