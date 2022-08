VIDEO Momentul în care avionul de agrement se prăbușește în Lacul Colibița a fost filmat! Ce s-a întâmplat cu puțin timp înainte de tragedie: "Am crezut că e o glumă"

In articol:

O tragedie a avut loc duminică, în Bistrița-Năsăud. Un bărbat în vârstă de 65 de ani și-a pierdut viața, după ce avionul de mici dimensiuni pe care îl pilota s-a prăbușit în Lacul Colibița.

Întreg momentul a fost filmat!

Citeste si: Ultimele cuvinte ale lui Marius Ionașcu, pilotul care s-a prăbușit cu avionul în Lacul Colibița! Cu cine a vorbit în ultimele momente din viața sa?

Momentul accidentului aviatic de la Colibița, filmat de martori

După accidentul aviatic de la Giurgiu, în care două persoane au murit pe loc, o altă aeronavă, de mici dimensiuni, s-a prăbușit în Lacul Colibița din Bistrița-Năsăud. Din nefericire, echipajele ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru pilot. Pasagerul, care un cetățean german de 45 de ani, a scăpat ca prin minune. La scurt timp de la tragedie au apărut și primele imagini cu momentul în care aparatul de zbor aterizează direct în lac. Martorii au povestit ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte de impact: "Eram cu familia, ca de obicei, duminica, la cules de ciuperci. Ne plimbam pe marginea lacului, am văzut avionul făcând cel puțin două ture înainte. Era un obişnuit al zonei şi nu îl băgam foarte tare în seamă, doar când am văzut impactul cu apa. Când mi-am luat ochii din pământ, efectiv l-am văzut picând.

Citeste si: Cine este Ilinca Munteanu, soția lui George Simion. “Viitoarea doamnă Simion are 24 de ani”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Am crezut că e o glumă, că nu văd bine. Efectiv a dispărut în prima fază, după aia a fost o intervenţie foarte rapidă a celor care erau cu ambarcațiuni pe lac. Până acum, nu am mai văzut niciun fel de incident, nu am auzit să fi fost vreo problemă legat de aceste aparate. Eu cred că a fost o eroare de pilotaj. Avionul scotea zgomot, deci am înţeles că la un moment s-ar fi oprit motorul, dar nu cred, pentru că noi îl auzeam. Un eveniment nefericit", a povestit unul dintre martori, pentru antena3.ro.

Momentul în care avionul de mici dimensiuni de prăbușește în Lacul Colibița [Sursa foto: Captură TikTok]

Primele declarații ale copilotului german, care a scăpat cu viață

Marius Ionaşcu, omul de afaceri care se afla la manșa avionului prăbușit în Lacul Colibița, avea copilot un cetățean german, în vârstă de 45 de ani. Din fericire, bărbatul a reușit să scape cu viață în urma tragediei, dar este încă în stare de șoc:

"-Ce s-a întâmplat?

- Nu ştiu! Nu mai simţi nimic, s-a întâmplat atât de repede!", a fost reacția cetățeanului german, potrivit observatornews.ro.

Citeste si: Horia Colibășanu, dezvăluiri de pe Kangchenjunga și din alte aventuri extreme pe munte: „Două luni nu am știut ce este acasă”| EXCLUSIV

Nu același destin l-a avut și afaceristul de 65 de ani, care avea licență de zbor din 2016. El a pierit chiar sub ochii soției, care pilota o altă aeronavă. Pasagerul acesteia era chiar soția copilotului german: "Am apucat să aterizăm la bază. Nu doresc la nimeni aşa ceva. Noi sus n-am ştiut nimic. De la un anumit punct al drumului, el nu mai răspundea.", a declarat Narcisa Hotz, soţia cetățeanului german.