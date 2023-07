VIDEO| Nicoleta de la „Casa Iubirii” a izbucnit în plâns, în văzul tuturor. Dezvăluirea pe care a făcut-o cu ochii în lacrimi, după despărțirea de Sorin: „Nu e totul cum pare”

In articol:

Nicoleta și Sorin s-au despărțit într-un moment cu totul neașteptat. Fără să dea de bănuit nimic despre intenția pe care o au, și-au anunțat admiratorii că relația lor a ajuns la final. Cei doi se mutaseră împreună în orașul natal al lui Sorin, Satu Mare, însă se pare că nu a fost de bun augur această schimbare.

În ciuda schimbărilor prin care trece în plan sentimental, după despărțire, Nicoleta s-a arătat în mediul online cu zâmbetul pe buze, ca și cum ar fi trecut peste eșecul în dragoste de care a avut parte. În realitate, lucrurile nu stau deloc așa!

Într-un moment de maximă sinceritate și vulnerabilitate, Nicoleta a decis să-și dea măștile jos și să se arate în fața admiratorilor ei exact așa cum este. Și-a dat frâu liber sentimentelor și a apărut în lacrimi pe rețelele de socializare. Tânăra și-a dorit să le arate tuturor că realitatea este total diferită de aparențe și că, într-adevăr, încă suferă destul de mult în urma despărțirii de Sorin.

Citește și: „Ți-ai arătat adevărata față” Sorin și Nicoleta au apărut din nou împreună la câteva zile de la despărțire, iar ce s-a întâmplat a stârnit reacții dure. Fanii sunt dezamăgiți de ce au văzut

Citeste si: Un meteorit a fost văzut aseară pe cerul României! Aceasta ar fi căzut la granița cu Bulgaria- kanald.ro

Citeste si: GALERIE FOTO INCENDIARĂ| Cum arată „Barbie din viața reală”. Solista din Cehia povestește că a fost la un pas să fie „cumpărată” de un producător- stirileprotv.ro

„Zilele astea m-am afișat fericită, distrată, dar defapt așa mă simt pe dinăuntru, e o perioadă și sunt sigură că o să treacă. De ce mă afișez așa? Ca să vedeți că nu totul e cum pare pe internet. a spus Nicoleta în mediul online.

Care este motivul despărțirii dintre Sorin și Nicoleta?

După despărțire, în mediul online au apărut o mulțime de ipoteze și opinii venite din partea internauților legate de posibilele motive care ar fi dus la despărțirea dintre cei doi. La un moment dat, însă, Sorin a pus capăt speculațiilor și a dezvăluit faptul că fosta sa iubită nu a reușit nicicum să se acomodeze în locuința sa din Satu Mare, motiv pentru care tensiunile și supărările au apărut inevitabil între cei doi, cu precădere în ultima lună de relație.

Citește și: „Nu ne dorim ambii” Motivul pentru care Nicoleta Nucă amână momentul când va deveni mamă. Artista a vorbit fără perdea despre acest subiect: „Nu suntem pregătiți”

Citeste si: „A încercat să mă contacteze. Mi-a trimis un mesaj prin domnul polițist. M-am supărat foarte tare, l-am dat afară din casă.” Ce mesaj i-a transmis Daniel Balaciu din închisoare Danei Roba?- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 12 iulie 2023. Ce sărbătoare este miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Este informația momentului despre Dana Roba. Medicii i-au dat o veste șocantă: "M-a afectat foarte tare. Prietenele mă întreabă dacă nu mă sinucid”- radioimpuls.ro

„Eu am spus de la bun început că vreau să stau acolo și că asta este ce-mi doresc. Îmi pare rău că ea nu s-a acomodat, asta este toată problema. Dacă vreți să mai știti altceva, știți. Dacă nu, nu. Asta este tot, eu nu vrea să-mi las munca și toate lucrurile acestea, nu este vorba despre părinți, nu este vorba despre absolut nimeni. Și ea( n.r. Nicoleta) nu s-a acomodat și a stat supărată foarte mult și nu am putut să o fac să se simtă mai bine, să fie mai ok. Dacă ea a stat supărată, m-am supărat și eu și nu a fost bine între noi. Asta a fost tot! Ultima lună a fost pentru mine stres, acum este pentru mine stres, nu am zis că un an de zile a fost stres.”, a mai spus Sorin pe rețelele de socializare.