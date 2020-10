VIDEO. O bătrână de 92 de ani, bolnavă de coronavirus, legată de pat în spital și plină de fecale: ”Uitați cum sunt tratați oamenii”

O bătrână de 92 de ani, bolnavă de coronavirus, legată de pat în spital și plină de fecale

Imagini șocante au apărut în spațiul public. O femeie a făcut public un filmuleț cu o bătrână, care ar fi bolnavă de COVID-19, legată de patul din spital și plină de fecale. Cea care a făcut publice imaginile îngrozitoare susține că bătrâna este internată la Matei Balș. Filmul distribuit pe internet a stârnit foarte multe reacții negative referitoare la relele tratamente la care a fost supusă bătrâna de 92 de ani. Potrivit bzi.ro, femeia care a pus filmulețul pe internet susține că bătrâna a fost legată de pat de asistentele care se presupune că au grijă de ea. Ba mai mult decât atât, vârstnica este neîngrijită și plină de fecale.

Bătrâna, în spital de trei zile

Conform sursei precizate, bătrâna ar sta în unitatea medicală de trei zile, acolo unde nu este îngrijită așa cum ar trebui.

”Bună seara, suntem în spitalul Matei Balş, aici este pustiu iar o doamnă de 92 de ani a mers la toaletă şi a murdărit peste tot de excremente. Nimeni nu vine să o cureţe de jumătate de oră. Noi nu avem cum sa mergem la baie, ne-a lăsat aici ale nimănui. Am să ies şi pe hol să vă arăt ce este aici, dezastru social. Rahat, foarte mare mizerie. Uitaţi cum sunt trataţi oamenii. cearşafurile aruncate la coşurile de gunoi. Nimeni nu vine să se intereseze de absolut nimic. Am strigăt de o oră să se cureţe baia şi nimeni nu vine. Am să trimit filmuleţul la televiziuni şi la ministrul Sănătăţii. Uitaţi, toate pline de rahat, nu am cum să ajung la baie. Sunt transpirată că am venit bolnavă aici. Nu pot să respir fără oxigen şi nimeni nu vine să facă nimic. Uitaţi vă rog frumos rahat pe clanţă. Uitaţi pe clanţa rahat. Nu pot să intru la baie. Nimeni nu vine să cureţe femeia murdară. Pe jos, peste tot. Ca să vedeţi cum arata holurile. Pe nimeni nu îi interesează. Cerem ajutor aici. Vă rog frumos să faceţi ceva!”, spune femeia în filmarea apărută pe internet.

Persoanele care au făcut filmarea publică fac acuzații dure. Aceștia spun că în salonul respectiv se mai află și o femeie gravidă în 8 luni, dar și bătrânica de 92 de ani legată de pat de asistente. Mai jos redăm postarea integrală făcută de cei care au postat filmarea șocantă!

”FILM ȘOCANT despre ce spune o doamnă aflată, în acest moment, în spital, la Balş! Clipul a fost făcut acum circa două ore! SHARE masiv să vadă toată lumea atenția de care se bucură pacienții Covid și cum sunt “rezolvate” problemele cu care se confruntă!

Doamna cu pricină a stat în spital aproape trei zile fără niciun tratament, deși se simțea groaznic, aproape că nu mai putea vorbi și respiră! Aceasta doar pentru că nu îi venea rezultatul testului Covid! Când m-a anunțat soțul ei și am început discuțiile în presă, brusc au apărut și asistentele și au început investigațiile! Au avertizat-o și că nu e normal să se ducă la televizor și să spună ce e prin spital! Întâi au stabilit că are pneumonie, așa că i-au dat niște… paracetamol! Ulterior a venit testul Covid, după vreo 5 zile și au scos-o “pozitivă”! După alte câteva zile, de această dată cu tratament și cu butelie de oxigen, pacienta se simte ceva mai bine, în schimb condițiile în care stă sunt sugestive pentru atenția de care se bucură pacienții bolnavi de Covid! Doctorii și asistentele pot să nu treacă pe acolo aproape toată ziua!!! În rezervă sta cu o gravidă în 8 luni și cu o bătrânica de 92 de ani, pe care asistentele o leagă de pat! Bătrânica se dezleagă, merge la wc și apoi… vedeţi în film!

În rest e liniște! Medici eroi, lume multă la ATI, “criza de paturi”! Păi dacă îi trataţi așa, mai nene, pe bieții oameni, nu mă mai mir de ce e “ocupat” ATI! Nu mă mir nici de ce cresc cifrele!! Dar știți de ce mă mir??? Cum se face că aproape a dispărut gripa sezoniera, dar toate cifrele au reapărut la Covid! Nu cumva testele nu fac diferența între gripa sezoniera, diferite alte Infecții respiratorii, probleme pulmonare și Covid? Pun și eu o întrebare! Ca ceva este!!! Dar ce?”, au povestit cei care au postat filmuleţul pe internet.

