Klaus Iohannis, declarație de presă la inaugurarea tronsonului Iernut – Chețani[Sursa foto: Captură Administrația Prezidențială]

In articol:

Lotul Iernut – Chețani din Autostrada Transilvania a fost inaugurat vineri, 18 septembrie. La deschiderea tronsonului au fost prezenți și președintele României, Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban și ministerul Transporturilor, Lucian Bode, de la ora 14:00.

Șoferii se pot folosi de astăzi de încă 18 kilometri de autostradă. Tronsonul Iernut-Cheţani a fost construit de asocierea Astaldi – Max Boegl – Astalrom – Consitrans, iar contractul a fost de 437,63 milioane de lei. Lucrările pentru aceast drum au început încă din anul 2016, iar inițial trebuia să fie gata în această vară.

„Niciun tronson din Autostrada Transilvania nu mai este blocat”, a declarat Lucian Bode, ministrul Tranposrturilor, la inaugurarea tronsonului Iernut – Chețani.

Citeste si: Zile libere pentru elevi și profesori pentru alegerile locale din 27 septembrie. Când nu se țin cursuri

Citeste si: Doliu şi pierdere grea în PSD! A fost răpus de Covid-19 la doar 56 de ani - evz.ro

Citeste si: Coronavirus. Noi restricții în România, la doar câteva zile după deschiderea școlilor? Ce au declarat ministrul Sănătății Nelu Tătaru și președintele Klaus Iohannis

Citeste si: Cum arată metroul din Drumul Taberei? Imagini de senzație Video

Klaus Iohannis, declarație de presă la inaugurarea tronsonului Iernut-Cheţani

Președintele României a ținut o declarație de presă la inaugurarea noului lot din Autostrada Transilvaniei. Șeful statului a vorbit despre importanța și nevoia dezvoltării infrastructurii din România. Prezența sa la această inaugurarea a fost mai mult un semnal că trebuie ca în acest domeniu lucrurile să înceapă să se miște cu rapiditate. În discursul său, Klaus Iohannis și-a arătat încrederea în Guvernul Orban că domeniul infrastructurii se va dezvolta.

Imagini cu tronsonul Iernut – Chețani din Autostrada Transilvania[Sursa foto: Captură YouTube]

„Este evident că infrastructura din România a rămas mult în urmă. Nu vreau să detaliez iarăși de ce s-a rămas în urmă. Cred că prin jurul meu sunt oameni care știu cu toții că de fapt nu s-a prea vrut să se dezvolte infrastructura și acum această paradigmă s-a schimbat. Acum se vrea!

Vă rog să înțelegeți bine de ce sunt eu aici astăzi. Nu am venit pentru festivisme și nu am venit pentru a încheia ceva. Am venit pentru a da un semnal. Am venit pentru a da semnalul că trebuie să lucrăm mai repede, trebuie să ne ținem de termene și trebuie să avansăm mult, mult mai repede cu lucrările de infrastructură”, a declarat Klaus Iohannis, la inaugurarea tronsonului. (Citeste si: Nelu Tătaru a transmis când va ajunge vaccinul anti Covid-19 în România)