În loc să spele asfaltul cu apă, harnicii lucrători de la salubritate ar fi împrăștiat o soluție uleioasă care a transformat drumul în pârtie! Într-o oră, 20 de mașini s-au tamponat după ce au derapat, iar un motociclist a fost rănit destul de serios în urma unui accident. Oricine putea să pună orice pe asfalt, se apără directorul firmei de salubritate în fața acuzațiilor!

Gheață de ar fi fost și nu alunecau atât de periculos mașinile cum s-a întâmplat marți dimineață pe mai multe bulevarde din Sectorul 2 al Capitalei.

Citeste si: VIDEO| Gravidă ucisă de iubitul fără permis

Imaginile sunt filmate pe străzile din zona Pieței Delfinul, în urma celor de la salubritate care, chipurile, au spălat cu apă. Doar că substanța împrăștiată era uleioasă, spun martorii, iar asfaltul a devenit derdeluș aproape mortal. Un bărbat a fost rănit destul de grav după ce a derapat cu scuterul pe șoseaua Pantelimon.

Și un motociclist a trecut prin aceeași experiență de speriat:

”Era ceva foarte alunecos. Ceva motorina , nu stiu ce era. Nu aveam viteza. Am vazut ca era alunecos , am incetinit insa a trebuit sa ocolesc o masina accidentata si nu am mai putut sa o ocolesc ca era prea alunecos. Mi s-au dus picioarele stanga dreapta si am cazut”.

Citeste si: VIDEO| Tragedie în Capitală: Copil de 10 ani ucis de un motociclist

Dar substanța vâscoasă a ajuns și pe bulevardul Ferdinand, pe o arteră a șoselei Mihai Bravu, pe bulevardul Chișinău, pe șoseaua Pantelimon sau Vergului. Nu mai puțin de 20 de tamponări au contabilizat polițiștii de la rutieră de la ora 9 dimineața și până la 10 și jumătate când cei de la ADP sector 2 au venit să spele iar străzile. Oamenii din zonă spun că au sunat încă de dimineață au alertat autoritățile, dar nu i-a băgat nimeni în seamă până când situația era deja scăpată de sub control!

VEZI IMAGINILE INCREDIBILE PE STIRILEKANALD.RO