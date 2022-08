VIDEO Pericol în SUA! Doi rechini au fost filmați chiar lângă mal în timp ce în apă erau oameni: „Ieșiți din apă!”

In articol:

După tragediile din Egipt, care au îngrozit o lume întreagă, oamenii de peste tot se tem de rechini mai tare ca niciodată.

De această dată, fiorii reci au ajuns la câțiva turiști de pe o plajă din SUA, unde s-a dat alarma imediat ce doi rechini au fost surprinși înotând la o distanță foarte mică de mal.

Doi rechini au fost filmați chiar lângă mal în timp ce în apă erau oameni. [Sursa foto: Captură foto]

Alarma s-a dat pe o plajă din Florida! În timp ce câțiva oameni erau în apă și se bucurau de soare și de valurile mării, în spatele lor cei de pe plajă au observat doi rechini. Oamenii din apă nu și-au dat seama imediat ce se întâmplă.

Cei care erau pe plajă au început să strige la persoanele care înotau să iasă cât mai repede din valuri și să se adăpostească pe țărm.

„Ieșiți din apă! Acum!”, au strigat cu disperare turiștii aflați pe mal, care le făceau semne celor aflați în apă după ce i-au văzut pe cei doi pești feroce.

"Get out the water!" 🦈😲 This video shows sharks spotted in shallow waters near kids playing at Neptune beach in Florida. A shark DID attack a man in Jacksonville Beach on the same day.