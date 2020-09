Mama care și-a bătut fetița de 3 ani, dusă la audieri

Au apărut primele imagini cu mama care și-a lovit fără milă fetița de 3 anișori. Femeia a fost reținută pentru 24 de ore, urmând ca procurorii să decidă dacă vor propune arestarea pentru 30 de zile pentru rele tratamente aplicate minorului.

Imaginile în care își lovește cu cruzime copilul au stârnit revoltă în întreaga țară. Întâmplarea a avut loc în luna iulie, însă cazul a fost făcut cunoscut recent, după ce fimulețul a devenit viral pe rețelele de socializare. Femeia locuia în Tulcea, în apartamentul concubinului său.

Imaginile care au cutremurat România

În videoclip se poate observa cum femeia în vârstă de 39 de ani îi aplică mai multe lovituri fetiței sale, pe motiv că i-a rupt ochelarii și că a ieșit afară fără să-i ceară voie. Imaginile în care femeia o trage de păr pe copilă și o lovește au fost surprinse chiar de agresoare.

Scâncetele micuței de durere și plânsul acesteia i-a îngrozit pe internauți. Mii de oameni au reacționat după ce au văzut imaginile, iar la scurt timp polițiștii s-au auto-sesizat și au identificat-o imediat pe suspecta în vârstă de 39 de ani.

„O teroriza. Aşa ceva nu am văzut niciodată”

Concubinul femeii, cel la care s-a mutat în urmă cu două săptămâni din Tulcea, spune că aceasta o teroriza pe copilă și o bătea din orice motiv. Bărbatul susține că i-a spus să o lase în pace pe copilă atunci când a văzut că o lovește.

„Din orice o bătea, din orice. Era terorizată. Era violentă. (...) Și eu am rămas uimit când am văzut. Şi eu am un băieţel de trei ani. Aşa ceva nu am văzut niciodată. N-am pus-o eu să dea în el, vorbeam cu ea la telefon. Eu i-am mai zis şi ei măi Mihaelo, lasă fata în pace”, a declarat concubinul femeii, potrivit Observator.