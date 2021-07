VIDEO | S-au oprit mașinile ca la semafor când a trecut „HÂTZ Johnule” pe la Obor! Dorian Popa și-a vopsit în portocaliu bolidul de 100.000 de euro! Primele imagini

In articol:

Când trece Dorian Popa cu mașina prin oraș, se oprește lumea în loc! Noua sa achiziție, dar și modul în care și-a transformat bolidul de 100.000 de euro atrage atenția fără să depună eforturi.

Dorian Popa, primele imagini cu bolidul transformat

Și-a vopsit Mercedes-ul portocaliu și i-a modificat și interiorul, pentru că unul este Dorian Popa și "Popa nebunul", cum își spune el, are dorințe care se împlinesc cu multă muncă.

Paparazzi WOWbiz.ro l-au surprins pe Dorian Popa în trafic. Întoarce privirile pe unde trece, pentru că nu are cum să nu-ți atragă atenția mașina sa pe care a vopsit-o portocaliu. Celebrul vlogger și-a achiziționat bolidul în urmă cu câteva luni și valorează în jur de 100.000 de euro. El spune că este prima sa mașină cumpărată de nouă, dar este dorința sa din copilărie.

”Este un Mercedes GLE 53 AMG.

Ce mă bucură cel mai mult e că Doamne Doamne m-a ajutat să îmi iau o mașina AMG, care este altceva decât un Mercedes nomal. Cei pasionați știu. Este superbă, iarăși trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să o cumpăr de nouă. Este prima mașină nouă cumpărată de mine prin forța și munca mea. Este senzațională, a costat 120.000 de euro, nu este niciun secret. Mă bucur foarte mult de ea și pentru că e o mașină atât de frumoasă și pentru că brandul este unul atât de puternic, am mai luat încă un Mercedes decapotabil și pentru Babs (n.r.iubita lui, Claudia Iosif), și una pentru Mamișor, pentru că vreau să știu că toată lumea este motorizată și că toată lumea și-a îndeplinit câte un vis atâta timp cât eu sunt în viață și alături de familia mea.”, povestea Dorian cu ceva timp în urmă.

Cum și-a transformat Dorian Popa mașina și ce modificări a făcut bolidului de 100.000 de euro

Inițial el și-a achiziționat un Mercedes GLE negru. Însă, cum toți fanii lui știu cât este de pasionat de autoturisme, artistul a decis să-i aducă câteva îmbunătățiri. A dus-o la un centru de tunning și a așteptat o lună și jumătate ca mașină să aibă modificările dorite.

"Am un GLE așa cum am visat toată copilăria mea! Și când vă spuna sta nu este o glumă, pentru că este cea mai mare transformare pe care eu am făcut-o la o mașină până acum. Tranformarea a fost atât de complicată, de alambicată și întortocheată, încât a fost nevoie de prezența mea de nenumărate ori la garaj, am văzut-o cum arată, a trebuit să luăm decizii împreună.

Vă arăt cea mai tare bestie. S-a împlinit aproape o lună și jumătate de când mașina este în transformare. Are cea mai nebună culoare. Mașina arată extrem de agresiv și de cool. Nu am cum să vă vorbesc despre această culoare, pentru că vorbește ea de la sine. Mai mult, e îmbrăcată într-o ceramică, este un super produs și care face ca apa să nu stea pe mașină, praful să nu se pună, iar la atingere totul pare mult mai soft și mult mai fin.", povestește Dorian Popa în ultimul său vlog.

Dorian Popa nu s-a mulțumit doar cu modificarea culorii și a schimbat tot interiorul. A schimbat pielea de pe scaune, de pe uși și chiar și bordul. Tot interiorul a fost modificat pentru a fi alb.

"Am ajuns la cel mai nebun interior. Am visat chestia asta cred că toată copilăria mea, mă uitam pe internet și ziceam: Doamne, într-o bună zi o să am și eu așa ceva. Totul a fost discutat în cel mai mic detaliu. Rombulețe pe ușă, dorința lui Popa nebunul, piele albă pe toată fața de ușă. Uitați-vă la această minunăție de bord alb.", a povestit Dorian Popa plin de entuziasm.

Fanii artistului sunt alături de el și îl apreciază atât pentru conținutul său de pe youtube, cât și pentru gusturile pe care le are în materie de mașini.

"Efectiv am trăit cu tine emoțiile acestui video! Mă bucur că reușești multe, dacă nu tot, din ce îți propui, mă bucur că arăți că se poate face ceva în lumea asta și fiind un om bun și la locul lui. Suntem mândri de tine și îți mulțumim că ne iei cu tine în acest journey al vieții tale!", i-a scris un fan.

"Esti tare, băi băiatule! Bine, Jhonuțule! Îmi place vibeul tău, mereu entuziast, mereu modest și mulțumit pentru orice detaliu mic al vieții tale. Felicitări, Doriane! Puțini sunt ca tine.", este un alt comentariu pe youtube.

Dorian Popa spune că transformarea este în procent de 95% din ceea ce își dorește, deci mai așteptăm să vedem cu ce ne mai surprinde "Hâtz, Johnule".