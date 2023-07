VIDEO| Scene total neașteptate între Ramona Olaru și Cuza, în cadrul unui eveniment. Ce se întâmplă, de fapt, între cei doi foști iubiți? Fanii au rămas cu gura căscată, când au văzut imaginile pe internet

In articol:

Ramona Olaru și Cuza de la „Noaptea Târziu” au format unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi au fost împreună timp de doi ani și au avut o relație plină de certuri și împăcări, până când au hotărât să pună punct definitiv, în urmă cu doi ani de zile.

După ce s-au separat, ambii și-au refăcut viața sentimentală, Ramona având o relație cunoscută în mod public cu prezentatorul TV, Cătălin Cazacu , de care s-a și despărțit între timp. Pe de altă parte, Cuza a fost mai discret și nu a vrut să își arate noile cuceriri publicului. La scurt timp după ce s-au despărțit, Cuza și Ramona au fost nevoiți să lucreze împreună în cadrul emisiunii unde frumoasa blondină este asistentă TV și se pare că au început să se înțeleagă din ce în ce mai bine.

Citește și: Cuza, investiție de 100.000 de euro. Artistul și-a îndeplinit cel mai mare vis al copilăriei: ”Numai Dumnezeu știe cum”

În ce ipostază s-au afișat pe internet Ramona Olaru și Cuza

Cei doi colegi de platou au dat uitării momentele tensionate dintre ei și, la doi ani după despărțire, se pare că se înțeleg de minune. Aceștia

au mers, recent, la nunta unui coleg de emisiune, acolo unde nu s-au sfiit să se afișeze împreună. Ramona Olaru a postat, pe rețelele de socializare, mai multe filmulețe în care apăreau colegii ei de platou, printre care Dani Oțil, Răzvan Simion, dar și fostul ei iubit, Cuza. Asistenta de la matinal și-a filmat colegii pentru a le arăta fanilor de pe internet ținutele lor, dar cel mai mult a atras atenția faptul că Ramona l-a filmat pe fostul ei partener de viață.În postarea de pe InstaStory, Cuza este foarte zâmbitor, semn că lucrurile dintre el și fosta lui iubită nu mai sunt deloc tensionate, ba chiar aceasta i-a apreciat ținuta.

Citește și: ”Mă mai văd cu unul, altul” Ramona Olaru, mai sinceră ca niciodată în privința vieții amoroase. Decizia radicală luată de asistenta TV, după despărțirea de Cătălin Cazacu

„Stilul la el acasă! Bravo! Bravo, ai stil!”,

i-a spus Ramona Olaru fostului ei iubit, Cuza.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Anchetă pentru casa răposatului Ion Dolănescu. Vecinii s-au unit împotriva fiului Ionuț Dolănescu. Mărul discordiei- stirileprotv.ro

Ramona Olaru, despre relația de colegialitate cu fostul iubit

La scurt timp după ce s-au despărțit, Ramona și Cuza au început să lucreze împreună la matinal, lucru care nu a fost deloc ușor pentru asistenta TV.

Ramona Olaru povestea, în urmă cu câteva luni, că i-a fost foarte greu la început să împartă platoul cu fostul ei iubit, mai ales că încă nu se vindecase complet după separare. Ramona dezvăluia că atât pentru ea, cât și pentru Cuza, situația de a lucra împreună a fost una incomodă. În plus, asistenta TV a mai spus că relația dintre ea și Cuza este doar una de colegialitate și că nici măcar nu își vorbesc în afara platoului de filmat, aceasta considerând că nu există prietenie după o relație de iubire.

Citește și: „Cum îți permiți să pui mâna pe mine?!” Ramona Olaru a văzut negru în fața ochilor în momentul în care Cătălin Cazacu a încercat să o ia în brațe, după despărțire! Gestul halucinant la care a recurs pentru a-l face să renunțe

“Ameri Nasrin: Există prietenie după o relație de iubire?

Ramona Olaru: Nu, nu! Eu cu bărbații cu care am fost în relații nu mai am nicio legătură, de nicio natură. De ce aș avea? Dacă tu n-ai fost ok cu mine în perioada în care mă cunoșteai, cum ai putea fi după aceea? Ce mai ai tu să-mi dai?

Ameri Nasrin: Dar bine, uite, o relație frumoasă, dacă îmi permiți, de amiciție/colegialitate e cu fostul iubit, Cuza.

Citeste si: ”Iubesc.” Dana Roba a primit un buchet de trandafiri. Cine este persoana care a făcut acest gest pentru make-up artist- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Azilele groazei: Focar de râie descoperit în azilul din Mureș. Primele declarații ale patronului: „Nu erau legați!”- stirilekanald.ro

Citeste si: Motivul devastator pentru care Sinead O'Connor își rădea mereu părul din cap- radioimpuls.ro

Ramona Olaru: Nu, e de colegialitate. Putem conviețui (n. red la locul de muncă), dar nu putem vorbi în afara platoului. Ce spuneam mai devreme, dacă în perioada cât ai fost lângă mine nu ai avut lucruri bune și normale în legătură cu mine, cu siguranță de atunci nu o să ai. Și plus că am chestia asta, ce a fost în trecut, de ce să mai car după mine? Ce poți tu să îmi mai dai, ce lecție, ce sfat? Nu, n-ai.

Ameri Nasrin: A fost o situație jenantă la început (n. red situația cu fostul ei iubit, Cuza)?

Ramona Olaru: Da, foarte rău. A fost rapid, atunci, n-aveai timp să te aduni. Noi ne-am despărțit și duminica lucram împreună. A fost un test pe care l-am depășit, dar extrem de greu în primele luni. După aceea a fost o alegere să nu mă mai duc duminica, nu mai puteam fizic, am rugat cu cerul și cu pământul. Și a ajutat și lucrul acesta. Dar nu că mai era iubire, dar era incomod”, a povestit Ramona Olaru în cadrul podcastului găzduit de Ameri Nasrin.