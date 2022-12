VIDEO Sfidare totală! Ce făcea Cristiano Ronaldo, în timp ce colegii săi sărbătoreau cu suporterii

In articol:

Fernando Santos a surprins pe toată lumea, când l-a lăsat pe Cristiano Ronaldo pe banca de rezerve la meciul din optimile de finală de la Cupa Mondială din Qatar.

Căpitanul Portugaliei a intrat pe teren abia în minutul 74, când lusitanii conduceau Elveţia cu 5-1.

Fernando Santos a fost extrem de inspirat când l-a lăsat pe bancă pe Cristiano Ronaldo la meciul cu Elveţia. Cel care i-a luat locul, Goncalo Ramos, a marcat de trei ori în victoria zdrobitoare a lusitanilor, cu 6-1. Cristiano Ronaldo a fost aruncat în luptă când bătălia era decisă. Portugalia conducea cu 5-1, iar căpitanul naţionalei a fost introdus pe teren în minutul 74. Din 2008 nu a mai fost CR7 rezervă la turneele finale. Avea până la partida contra Elveţiei 31 de meciuri consecutive ca titular la Euro şi la Cupa Mondială.

Situaţia se pare că nu i-a convenit deloc lui Cristiano, deşi camerele l-au surprins bucurându-se la golurile marcate de colegii săi.

La finalul meciului, în timp ce toţi membrii naţionalei Portugaliei erau la galerie şi sărbătoreau succesul imens împotriva Elveţiei, Cristiano Ronaldo mergea direct la vestiare, fără să bage pe cineva în seamă.

Citeste si: „Cele mai frumoase poze pe care mi le-a făcut vreodată.” Lia Bugnar, adevărul despre despărțirea de Anghel Damian- kfetele.ro

Citeste si: Vestea cruntă despre VIOREL Lis! Din păcate, e adevărat. Oana Lis a confirmat- bzi.ro

Cristiano Ronaldo (left of picture) walks straight off while his teammates celebrate with fans. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/W7jB6iGQOO