VIDEO Smiley și Gina Pistol, momentul impresionant al dansului mirilor, cu îmbrățișări și sărutări în fața invitaților! Adelina Pestrițu a surprins întreg momentul

Gina Pistol și Smiley s-au căsătorit astăzi, 27 mai 2023, atât în fața ofițerului de stare civilă, cât și în fața lui Dumnezeu. Unul dintre cele mai așteptate momente ale serii a fost dansul mirilor. Cei doi soți au deschis petrecerea într-un mod extrem de emoționant, punând în scenă un dans plin de emoție și pasiune.

Prezentă la timp la nunta Ginei Pistol și a lui Smiley, Adelina Pestrițu i-a surprins pe cei doi îndrăgostiți în timp ce au dansat primul lor dans în calitate de soț și soție. Nu au lipsit sărutările și îmbrățișările dintre cei doi, semn că au simți din plin că acest moment este doar al lor.

Gina Pistol și Smiley au ales să danseze pe piesa de dragoste „Dance Me to the End of Love”, interpretată de Leonard Cohen. Cei doi s-au îmbrățișat și sărutat în timpul dansului, sub privirile curioase și emoționate ale invitaților.

Ce nume va purta Gina Pistol de acum înainte?

Cu puțin timp în urmă, Smiley le-a făcut fanilor lor cunoștința cu soția sa, care de acum nu se mai numește Gina Pistol, ci Georgeta Maria, așa cum se numește în realitate. Dacă mulți credeau că prezentatoarea TV își va păstra numele de fată, s-au înșelat, pentru că aceasta a decis să își ia foarte în serios statutul de soție și să preia numele partenerului său.

„Doamnelor și domnilor, sub privirile dumneavoastră Doamnaaaaaa și Domnul Mariaaaaa, adică NOI DOI! Fericiți și recunoscători pentru al nostru “împreuna”, pentru o zi superba, cu atât de multe detalii brodate cu grijă. Au avut grijă @nicubocancea si @ivoweddingplanner sa le bifeze pe toate! Sa fie dans, sa fie party, sa fie familie!”, a scris Smiley în mediul online, la scurt timp după terminarea cununiei religioase.”, a scris Smiley în mediul online, cu puțin timp înainte de apariția invitaților la petrecere.