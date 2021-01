Video șocant! Viorel, vloggerul tăiat de tren s-a filmat în dormitor, cu iubita lui! Femeia îi laudă performanțele: ”E un pitbull în pat”

Viorel Dinu, vloggerul tăiat în două de tren, se laudă cu performanțele sale la pat și face demonstrații online alături iubita lui.

Viorel Dinu, noua senzație a Internetului, se laudă cu performanțele sale la pat într-un video șocant de aproape două ore și jumătate în care apare alături de iubita lui, poreclită ”Blonda”. Cei doi mimează că fac dragoste iar vloggerul fără picioare își invită fanii să doneze dacă vor să vadă mai mult.

Vloggerul tăiat de tren: ”Blondo, ne vede mă-ta”

”A zis blonda că la o donație de 10 euro, bam-bam-bam... Vedeți acolo cum face...”,glumește Viorel Dinu.

Câteva minute mai târziu, bărbatul fără picioare începe să-și pipăie iubita, echipată corespunzător cu un maiou extrem de decoltat și pantaloni scurți. Femeia îi răspunde rapid și se aruncă asupra lui Viorel, părând la un moment dat că-l sufocă.

Viorel Dinu si iubita luiau făcut live din dormitor[Sursa foto: Youtube: Viorel Dinu]

”Mamă, cum e blonda, să moară... Stai că ne luăm strike. Ho, că ne luăm strike, să moară... Blondo, te vede mă-ta, ne bate pe amândoi. Dați o distribuire, să mai intre lumea. Avem 427 de urmăritori la ora 12 noaptea, ce tari suntem”,spune Viorel.

Blonda: ”Viorel de pricepe”

”Blonda” este chestionată, la un moment dat, dacă partenerul ei se descurcă în pat, ținând cont că totuși a suferit un accident de tren.

”E pitbull. Îi merge jucăria, e bombă. Se pricepe”,spune femeia.

Filmarea se transmite în regim live până după miezul nopții , când ”Blonda” începe să dea semne de oboseală. Viorel pare destul de încălzit, așa că-și avertizează fanii că nu mai stă mult, pentru că are ”treabă” cu iubita lui.

Vloggerul, gesturi tandre cu Blonda[Sursa foto: Youtube: Viorel Dinu]

”Dacă nu-mi aduci o bere mă culc și apoi trebuie să mă trezești, dar de jos în sus. Dar după ce se termină, că ne luăm strike, iubi și ne închide Youtube-ul. Și am muncit degeaba. Mai faceți donații sau ieșim, că eu mă bag la treabă. S-a umflat rău de tot orezul în mine. Te uzi blondo? Să moară... dacă am două donații de 200 de euro, încep partida, ce să mai...”,a mai spus Viorel Dinu.

Viorel Dinu a suferit un teribil accident de tren când avea 7 ani

Viorel Dinu a rămas fără picioare la vârsta de 7 ani , atunci când a căzut dintr-un tren iar roțile acestuia i-a secționat membrele inferioare din șold.

”Ne-am dus acolo, ne-am agățat de tren... Toată lumea a sărit, eu am rămas... Mai diliu, mai alea... Era un marfar, avea 7 vagoane, iar eu m-am urcat în primul, la locomotivă... Ați văzut că are două tampoane între vagoane. Și când am sărit, m-am întins și mi-am prins piciorul într-un tampon de-ăla. M-a pus jos și au trecut 6 vagoane peste mine ”, a povestit Viorel Dinu.

Viorel Dinu și-a pierdut picioarele la 7 ani

Bărbatul a reușit să-și revină și să încerce să ducă o viață relativ normală. El se deplasează cu ajutorul unui skateboard, conduce mașina, își face singur de mâncare și face treburi gospodărești fără ajutor. Recent, el a devenit vlogger, devenind o adevărată senazție în mediul online.