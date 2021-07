VIDEO | Stă la soare, freacă menta, doar e Ruxi Opulenta! Bruneta a făcut senzație pe o plajă "de bogați" din Mamaia. Ramona Olaru i-a ținut companie și i-a tras și două palme la fund, din prietenie!

In articol:

Ruxi Opulenta, comedianta care face senzație pe internet, a fost surprinsă la malul mării de paparazzi wowbiz.ro. Ea a fost însoțită de asistenta tv Ramona Olaru.

Ruxi Opulenta este o comediantă îndrăgită în mediul online pentru conținutul său prin care satirizează societatea românească și îi ironizează pe oamenii care își etalează bogăția pe internet. Însă Ruxi este apreciată și pentru felul în care arată, etalând o siluetă de invidiat.

Ruxi Opulenta, una dintre cele mai cunoscute femei care fac comedie pe internet

Ruxi Opulenta a făcut parte din proiectul LIKE ONE, alături de Creața. Cele două, însă, au luat-o pe drumuri separate, iar Ruxi a devenit cunoscută drept comediant pe Instagram și pe Youtube. Cu peste 500.000 de urmăritori, Ruxi Opulenta ironizează oamenii care își etalează bogăția pe internet și are un conținut plin de umor, care a atras simpatia internauților.

"Sunt un personaj care satirizează societatea românească de a-și oferi valoarea prin branduri. Ei încearcă să trăiască personajul de pe internet și în realitate, însă nu prea le iese. Întruchipez personajul Hello Poor People, prin parodierea societății, prin obsesia lor de a mima bogăția.", spunea Ruxi într-un interviu mai vechi.

Ruxi Opulenta spune despre ea că preferă ca oamenii să o urmărească pentru ceea ce face și nu pentru ceea ce a trăit și preferă să fie discretă cu viața sa personală. Cu toate acestea, ea a oferit câteva detalii mai puțin fericite din viața sa personală, pentru ca fanii să știe cine este Roxana Erdei în viața de zi cu zi, cea din spatele vorbelor pline de umor.

Deși întâmplările din viața sa sunt dramatice, ea le descrie în stilul său caracteristic.

"Am crescut într-o familie normală, nu eram nici săraci nici bogați…gen eram trei frați, dar nu primeam trei ciocolate, ci una împărțită la trei. Știu, groaznic.

Eu sunt de loc din Satu-Mare, dar am crescut în alt ora, deoarece părinții au fost mutați cu locul de muncă și au zis că vom sta acolo până când tatăl meu va obține funcția care-i va permite să se întoarcă în Satu-Mare.

Când aveam 13 ani, tatăl meu a murit într-un accident…ironic…chiar în săptămâna iî care obținuse transferul și urma să ne mutăm înapoi în Satu-Mare.

N-am înțeles nici eu faza asta, dar cică totul se întâmplă cu un motiv pe care încă nu l-am aflat. Poate nu-l voi afla niciodată...nu cred că mai contează acum.", scrie Roxana Erdei pe site-ul ei.

Roxi Opulenta a scris și o carte cu titlul "Intoxicată", despre care spune că a ales acest cuvânt, pentru că "simt că descrie perfect felul în care am trăit până acum: intoxicate cu dogmele societății."

Rux și Opulență la malul mării, nu doar pe internet. Paparazzi WOWbiz au surprins imaginile

Ruxi Opulenta și Ramona Olaru au încins plaja din Mamaia[Sursa foto: Imagini paparazzi]

Roxana Erdei, cunoscută de internauți drept Ruxi Opulenta, a fost surprinsă la malul mării de paparazzi wowbiz.ro. Ea nu era singură, ci alături de Ramona Olaru, asistenta tv de la "Neatza cu Răzvan și Dani". Cele două se relaxează pe litoral, acolo unde asistenta tv și-a sărbătorit și ziua de naștere în urmă cu câteva zile. Pe imagini cele două sunt surprinse cum se relaxează pe șezlong, în timp ce Ruxi își ține, cel mai probabil, fanii la curent cu starea sa, căci nu lasă o clipă telefonul din mână. Renunță la dispozitiv abia când au simțit nevoia să se hidrateze și au mers împreună la bar. Ca să o mobilizeze, Ramona îi dă două palme peste fund prietenei sale, moment în care se observă cât de bine arată cele două în costum de baie.