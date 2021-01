VIDEO! Survivor Romania 2021. Jador, cu cafeaua în mână, danseaza cu Amna și Elena! Cand s-a întamplat asta?

In articol:

Încă de la apariția pe micile ecrane, Survivor România sezonul 2 este competiția preferată a telespectatorilor! Confruntările câncene dintre Faimoși și Războinici atrag milioane de români în fața televizoarelor. Formatul emisiunii este unul inedit, iar concurenții sunt supuși unor provocări de neimaginat, atât fizice, cât și psihice.

Pe toată perioada în care se află în Republica Dominicană, concurenții nu au niciun fel de legătură cu lumea din afară și nu au voie să folosească telefoanele mobile. Ultimele momente de „libertate” ale concurenților au fost chiar înainte de a începe filmările.

Imagini inedite cu Amna, Jador și Elena Marin în timp ce se dansează în Republica Dominicană, au fost postate pe rețelele de socializare chiar de cântăreață. Scenele au fost filmate chiar înainte de începerea competiției, în timp ce se aflau cazați la hotel, iar dovada constă în brățările pe care concurenții le aveau la mâini. Cei trei se distrează de minune la o petrecere pe plajă, iar Jador pare foarte încântat de compania pe care o are. El este surprins în timp ce dansează alături de Amna și savurează o cafea.

Roxana Nemeș, propusă spre eliminare de către echipa Faimoșilor: „Probabil că am meritat”

În urma meciului pentru imunitate, echipa Rzăboinicilor

a ieșit învingătoare. În urma voturilor, echipa Faimoșilor a decis ca nominalizarea lor spre eliminare să fie Roxana Nemeș . Cântăreața s-a arătat surprinsă de acest verdict, însă susține că își dorește să rămână în competiție.

„Mă așteptam și nu mă așteptam. Probabil că am meritat. Am dat prea mult la început și după nu am mai dat deloc. Îmi doresc să rămân. M-am adaptat destul de bine. Probabil până aici mi-a fost, probabil mă așteaptă ceva mult mai bun acasă", au fost primele declarații ale Roxanei Nemeș, după ce a fost nominalizată spre eliminare de către colegii săi.