VIDEO Tânărul torturat de torționarii de la Secția 16 din Capitală, atacat în camera de hotel: „M-a amenințat...”

Gabriel G. este tânărul care a fost torturat de torținarii de la Secția 16 din Capitală, în anul 2018. Bărbatul este idn nou victima unui atac, după ce un angajat al hotelului în care se afla a încercat să îi spargă ușa.

Totul s-a întâmplat la un hotel din Giurgiu, iar momentul a fost filmat. Gabriel a mărturisit că a reușit să sune la 112, iar oamenii legii au fost reținuți din a îl ajuta.

„Eu aveam altă cheie în yală, prin interior. M-am speriat când am auzit că forțează ușa. Era un angajat al hotelului, care probabil voia să intre, ca să scotocească prin lucruriile mele. Cheia s-a rupt în ușă, apoi am sunat la 112. Angajatul a vrut apoi să spargă ușa. M-a amenințat, ca să nu mai filmez. Când a venit poliția, tot pe mine m-a luat la rost. Am filmat totul și i-am rugat pe agenți să pornească și ei camerele pe care le aveau asupra lor”, a declarat bărbatul, pentru Spynews.

Imagini cu momentul în care unul dintre bărbații sechestrați este bătut de polițiști

Decizie în cazul polițiștilor torționari de la Secția 16 din Capitală! Organele ar fi procedat corect

După ce a analizat imaginile în care doi bărbați au fost sechestrați și torturați în Secția 16 de Poliție din Capitală, Parchetul Militar ajuns la concluzia că modul în care oamenii legii au intervenit este unul corect. Gabriel a povestit torturile la care a fost supus de „brigada lui Șeicaru”.

„M-au umilit în ultimul hal. Deși nu am opus rezistență, fiind cu mâinile legate la spate, m-au trântit, m-au strâns de gât și m-au lovit. Era și aia a lui Șeicaru pe acolo. Polițista aia care zicea că n-a văzut nimic... M-au trântit pe hol și m-au lovit cu picioarele și cu bastoanele. Eram lat, pe jos. La un moment dat, au scos mopul dintr-o găleată, au urinat în ea și au aruncat urina pe mine!”, a declarat tânărul torturat, pentru sursa citată. Citește mai multe AICI.