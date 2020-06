Bebelușul din Galați torturat de tatăl său, se luptă să trăiască

In articol:

Vizată, după arestarea bărbatului, este mai ales mama micuțului care ar fi ascuns multe astfel de abuzuri. Prilej de bucurie, într-o familie care l-ar fi dorit, bebelușul abia născut n-a avut norocul unor părinți care să-l ferească de pericole și înfruntă moartea, tocmai din vina celor care ar fi trebuit să-l iubească.

Torturat de tatăl său, în loc să fie iubit. Bebelușul din Galați se luptă să trăiască

În doar 7 luni de viață, copilul ar fi îndurat bătăi crunte care i-au lăsat urme pe trupul firav. Vânătăi mai vechi de-o săptămână stau mărturie ale abuzurilor despre care tot neamul ar fi știut.

"O mai certa, am înțeles că o și bătea, dar eu ce să fac. Domnule, eu n-am făcut reclamație la poliție că mai am am o copilă care e născută acum și am zis că bă, dacă ii ia si ei fetita?!", povestește bunica.

Ca să nu strice armonia din familie, femeia a preferat să închidă ochii în fața unor violențe de nepermis al căror autor era așa-zisul ginere - un individ care nu și-a recunoscut copilul, deși cea care i-a mai dăruit un fiu a susținut tot timpul că și mezinul e al lui! Fără vreo probă care să-i confirme bănuiala, dar convins că partenera minte, începea să împrăștie pumni. În aceeași perioadă, marcată de abuzuri, în casa celor doi ar fi intrat reprezentanți ai Serviciului de Asistență Socială însă nu au descoperit nimic.

