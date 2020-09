Traian Ogâgău, primarul oraşului Sângeorz-Băi

Primarul PNL al oraşului Sângeorz-Băi, din județul Bistrița-Năsăud, şi-a filmat fiica după ce a pus-o să stea în genunchi dezbrăcată. În acest timp, bărbatul o obliga să repete după el că nu va mai fi obraznică.

Imaginile în care edilul Traian Ogâgău își umilește fiica au ajuns în posesia celor de la Ştiri de Bistriţa. În filmare se poate observa cum fata este pusă să stea în genunchi dezbrăcată cu mâinile ridicate și cu fața la perete. În acest timp, primarul îşi ceartă fata și o obligă să repete diferite fraze.

„Nu mai sunt obraznică şi nu mai supăr pe mama şi pe tata”, „O să fac exerciţii şi o să învăţ”, „Ce-am făcut astăzi a fost ieşit din comun”, „Nu mai sunt fiţoasă”, „Nu mai sunt figurantă” sau „Sunt cea mai obraznică fată din hotelul ăsta” sunt lucrurile pe care edilul Ogâgău vrea ca fiica sa să le rostească în timp ce este filmată.

Cum se apără edilul

Contactat de jurnaliștii de la Ştiri de Bistriţa, primarul Traian Ogâgău a spus că videoclipul surprinde o problemă de familie şi că este îndreptățit să-și educe copiii așa cum consideră de cuviință.

„Eu îţi spun cum îi, tu îţi extragi de aici ce vrei şi cum vrei, că m-am săturat... Am fost astă iarnă la schii cu copiii în Austria, iar Traiana a devenit obraznică pe acolo. A fost ieşită din duş, dezbrăcată şi cu părul ud, şi am pus-o la colţ, la perete, şi am pus-o să repete să-i trimit mamei sale. I-am trimis înregistrarea mamei sale, iar de acolo a dispărut şi nu ştiu cum a ajuns pe unde a ajuns.

Fiecare îşi apostrofează copilul sau îi aplică pedepse cum consideră el. Eu nu consider că am umilit-o. Decât să ajungă pe la vreo 18 ani o drogată, cum sunt unii copii de demnitari şi de şmecheri, mai bine câte-o lecţie dinasta”, a declarat edilul pentru sursa citată.

Imaginile șocante, unealtă de campanie

Primarul PNL acuză social-democrații că folosesc imaginile în campania electorală. El a postat pe contul personal de Facebook un videoclip în care le transmite acestora că viața personală nu trebuie folosită în scop politic. „Cum s-a intrat în posesia acestui video, nu mai contează. Însă de aici şi până la a folosi tocmai în campanie electorală fimuleţe personale, private, denotă faptul că sunteţi disperaţi şi folosiţi cele mai josnice metode pentru a manipula cetăţenii, metode marca PSD, dragii mei.

Să m-apuc şi eu să spun de copiii fiecăruia, ce face fiecare, ar fi normal?! Să-mi terfeliţi voi imaginea fetiţei mele?! Cu ce v-a greşit ea?” este doar o parte din mesajul postat de primar pe reţeaua de socializare. ”Cine cruţă nuiaua, îşi urăşte fiul, dar cine îl iubeşte are grijă să îl disciplineze, spune un proverb din Biblie”, a mai spus primarul Ogâgău.