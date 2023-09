VIDEO| Tzancă Uraganu îi dă replica nașului fiicei sale, Florin Salam, după ce a zis că nu-i poate lua fața în muzică: „Cum a dat Dumnezeu!”

In articol:

Andrei Velcu, zis Tzancă Uraganu, are un respect deosebit față de Florin Salam. Acesta este nașul fetiței sale, Anays. Pe lângă relația naș-fin, cei doi maneliști sunt colegi de scenă, dar și prieteni foarte buni.

Florin Salam a fost întrebat de Denise Rifai în cadrul emisiunii sale: „Ce șanse are Tzancă Uraganu să vă ia fața?”.

Citește și: Câte clase a făcut Florin Salam? Manelistul a rămas repetent în clasa a 3-a patru ani: „N-am fost predestinat către școală”

Manelistul nu a stat pe gânduri și a răspuns imediat: „Mie n-o să-mi ia fața niciodată și nici lui nu poate să-i ia fața nimeni. Ce face el, îi stă bine lui, n-o să stea bine la nimeni ceea ce face el. Ceea ce fac eu e altă treabă, ceea ce face Tzancă e altă treabă. A prins moda asta...exact ce-i place publicului de astăzi și foarte bine. E loc pentru fiecare. Eu mă bucur pentru Tzancă!”.

Ce sfaturi i-a dat Florin Salam lui Tzancă Uraganu?!

Cântărețul a povestit în cadrul aceleiași emisiuni că-l iubește foarte mult pe Tzancă și i-a dat foarte multe sfaturi.

„Tzancă e unul care a ascultat sfaturile mele și în afară de asta, e un om pe care-l iubesc mai mult decât pe toți ăștia pe care i-am crescut eu. Omul ăla se simte vizavi de mine...are un respect foarte mare, i-am botezat fata cu plăcere, dacă era altul nu mă duceam. I-am botezat fetița cu mare drag, ca pe copiii mei. Îl iubesc! Lumea mai încearcă să spună...elștie.”, a completat Florin Salam.

Citeste si: Când vor intra cei 250 de lei pe cardurile sociale de alimente. Guvernul a anunțat data oficială- kanald.ro

Citeste si: Profesorii din Buzău vindeau droguri printr-o metodă inspirată din filme. Cel din Bacău cultiva canabis în grădina bunicii- stirileprotv.ro

Tzancă Uraganu și Florin Salam. [Sursa foto: Captură Video]

@tzzzancauraganu Florin Salam este si va ramane unic din orice punct de vedere muzical! Iar el stie cat de mult il iubesc si sa nu uitam ca la generatja noua ne a invatat sa cantam cum a dat Dumnezeu !!!!🙏🏻 a invatat sa cantam cum a dat Dumnezeu !!!!🙏🏻 ♬ sunet original- tzzzanca uraganu 🏆

Artistul a spus și care a fost cel mai mare sfat pe care i l-a oferit finului său. „Să-și pună mintea la contribuție, să stea să facă piese! I-am zis că e timpul să rupă lumea și m-a ascultat. Drept dovadă: susss! Eu am făcut piesă cu el când nimeni nu știe și e de aici din suflet. Nu a trebuit să apelez pe dreapta, stânga, la mine cu Tzancă. Am apreciat faptul că a venit el și mi-a zis dacă pot să fac o piesă cu el și am zis „da”. Dacă trimiteai pe altcineva, măgării, cu d-astea, atunci ziceam că ești de-al lor și te refuzam. Tzancă e foarte bine și-l iubesc, e cumătrul meu! Să-i trăiască fata!”, a încheiat Florin Salam.

Tzancă Uraganu a dat și el replica

Finul lui Florin Salam nu a stat nepăsător în fața acestor declarații și a reacționat în mediul online: „Ce răspuns elegant!”.

Citeste si: „Astăzi s-a declanșat o avalanșă!” Oana Roman, prima reacție după ce Marius Elisei și-a refăcut viața sentimentală- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Zborurile care au salvat sute de copii cu afecțiuni grave. Adelina Toncean: ”Mi se pare atât de emoționant când văd zborurile noastre pe tabela aeroportului și avionul pregătit. Realizezi de cât este în stare omenirea”- stirilekanald.ro

Citeste si: Andreea Bălan, întâmplare care i-a dat fiori când a intrat în casa părinților lui Victor Cornea: "Vedeam ce urma să se întâmple, dar era doar o chestiune de timp"- radioimpuls.ro

Tzancă Uraganu are doar cuvinte de laudă la adresa lui Florin Salam. [Sursa foto: Captură Video]

Citește și: Cât de bolnav este, de fapt, Florin Salam? Manelistul a spus ce se întâmplă cu el: „Plâng oamenii. Avem copii, avem neamuri cărora le pasă de noi. Sunt doar obosit”

Uraganu îl apreciază și îl respectă mult pe nașul său, având doar cuvinte de laudă la adresa lui. „Florin Salam este și va rămâne unic din orice punct de vedere muzical! Iar el știe cât de mult îl iubesc și să nu uităm că la generația nouă ne-a învățat să cântăm cum a dat Dumnezeu !!!!🙏🏻”, a spus Tzancă Uraganu.