VIDEO Tzancă Uraganu, petrecere cu sute de invitați, în plină pandemie. Nimeni nu a respectat măsurile de protecție. Reacția autorităților

Tzancă Uraganu, petrecere cu sute de invitați la Bacău

Manelistul Tzancă Uraganu a cântat la o petrecere cu sute de invitați în localitatea Comănești, din județul Bacău. Nimeni nu a respectat măsurile de protecție impuse de autorități. În acest caz, Poliția s-a autosesizat și a întocmit dosar penal.

In articol:

Vindecat recent de coronavirus, cântărețul nu a ținut cont de situația critică în care se află România, după ce joi, 29 octombrie, țara noastră a depășit pragul de șase mii de cazuri noi de coronvirus. A fost cel mai negru record raportat de autorități de la debutul pandemiei, cu 6.481 de noi infectări pe zi.

În timp ce medicii avertizează că în toată țara transmiterea este comunitară și orice contact poate duce la infectarea cu Covid, localnicii din Comănești au preferat să se distreze.

Reacția autorităților

Poliția s-a autosesizat și a întocmit dosar penal după ce chiar Andrei Velcu, zis și Tzanca Uraganu, ar fi postat imagini de la petrecere pe Facebook, potrivit Libertatea.ro.

„Ca urmare a apariției pe o rețea de socializare a unor imagini în care se aflau mai multe persoane ce participau la o petrecere, fără respectarea măsurilor de protecție sanitară, polițiștii din cadrul Poliției Comănești s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la locuința unui tânăr din cartierul Supani (situat într-o zonă izolată), la data de 29 octombrie a.c., în jurul orei 18.00, a avut loc o petrecere, la care au participat aproximativ 30 de persoane.

Polițiștii au întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor, în care se efectuează cercetări, față de organizatori și participanți, pentru stabilirea situației de fapt şi tragerea acestora la răspundere penală, conform prevederilor legale. Precizăm faptul că activitățile efectuate de polițişti beneficiază de suportul de specialitate din partea Unității Centrale de Analiză a Informațiilor - I.G.P.R", au transmis polițiștii într-un comunicat.

Manelistul, vindecat recent de Covid-19

Tzancă Uraganu a contractat noul corovirus cu puțin timp în urmă, însă a reușit să se vindece. El spunea atunci că inițial a crezut că are pneumonie, dar în urma unui test pentru Covid-19, medicii au constatat că este infectat cu SARS-CoV-2.

„Pe la nunți mai transpiram și schimbam tricouri și am răcit. Am avut frisoane și mă simțeam amețit, simțeam că ceva nu e în regulă. Mi-au zis de la spital că am pneumonie, am luat șase zile antibiotic și după mi-a venit în cap să-mi fac un test. Mi-au zis că am ieșit pozitiv. M-am speriat că poate cine știe”, spunea artistul.

SURSE: Libertatea.ro.