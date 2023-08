VIDEO „Uitați-vă cum îl ia în brațe” Jador i-a filmat pe ascuns în timp ce se îmbrățișau, în miez de noapte! Gesturile tinerei l-au șocat pe artist

In articol:

Jador a rămas mut de uimire în momentul în care a văzut pe stradă, în miez de noapte, un cuplu care se îmbrățișa, însă în care partea feminină părea total dezinteresată de moment și, implicit, de partenerul ei. Contrariat și amuzat în același timp, artistul a surprins momentele și le-a împărtășit cu admiratorii săi din mediul online.

Jador are alături o iubită care este fix pe placul său, pe care o admiră și despre care are numai cuvinte de laudă de fiecare dată. Artistul o diferențiază pe Alexandra Dobia de restul femeilor prin faptul că este o fată cuminte, preocupată de studii și de viitorul său și că îi oferă dragostea adevărată, necondiționată. În trecut, i-a fost dat să sufere din dragoste, însă acum, privind în urmă, este fericit că în viața lui a apărut, în sfârșit, femeia care să îl facă fericit. Cântărețul și-a găsit dragostea, dar este descurajat de fiecare dată când privește la cuplurile de tineri din ziua de astăzi, dând de înțeles că situația se înrăutățește de la un an la altul, așa cum s-a întâmplat și de această dată. Iată despre ce este vorba!

Jador, șocat de atitudinea tinerilor din ziua de astăzi

Mai exact, aflat în mașină cu iubita sa, Jador a surprins doi tineri în timp ce se îmbrățișau, însă nu a putut să nu observe atitudinea tinerei care părea total dezinteresată de momentul intim petrecut alături de partenerul ei, care nu ezita să se uite pe telefon chiar și în acele momente de tandrețe.

Jador nu s-a putut abține și a surprins imaginile, postându-le în mediul online. Surprins de atitudinea tinerei, și nu într-un mod pozitiv, a sugerat că relațiile în anul 2023 au început să fie din ce în ce mai lipsite de sentimente și seriozitate.

„Uitați-vă și voi cum asta îl ia în brațe și se uită pe telefon. Dragoste 2023”, a scris Jador în mediul online, contrariat și amuzat în același timp.