Diana - prietena Cristinei Țopescu: Cristina a murit așa cum spunea că-și dorește să moară: „Dienușa, eu vreau să mor cu cățeii, în somn. Nu vreau să chinuiesc pe nimeni, nu vreau să mă chinuiesc. Și să fiu cu copiii mei”. Dumnezeu a iubit-o și o iubește pe Cristina pentru că altfel nu ar fi luat-o atât de ușor... Cristina, în mod sigur, nu a suferit! Avea un cuvânt preferat. Știți care era cuvântul preferat al Cristinei? Iubire.

Vorbele cutremurătoare spuse cu glasul tremurând de vecina și confindenta Cristinei Țopescu întristează până la lacrimi. Femeia povestește cât de dureroși au fost ultimii ani din viața jurnalistei pe care a iubit-o o țară întreagă, dar care s-a stins singură, înconjurată doar de câinii pe care îi iubea mai mult ca pe propria-i viață.

Cristina Țopescu era o luptătoare. Credea în îngeri. Și în dreptate. Încălzea cu blândețea vocii - dar la fel de bine putea fi agresivă în limbaj - atunci când simțea că cineva e neîndreptățit - fie el om sau animal.

Ultima dorință a Cristinei Țopescu. Prietenă: A fost o flacără care a ars

Diana - prietena Cristinei Țopescu: De la Cristina te puteai aștepta la orice... Te pupa acum, după două minute i se părea ei ceva și se supăra. Îi trecea, însă. Nu ținea ranchiună pe termen lung. Era ca un foc. Cristina a fost o flacără care a ars.

A vorbit cu ea înainte de Crăciun și atunci îi spusese că are mai multe invitații de sărbători dar că nu știe dacă se va duce sau nu. Nu și-a făcut griji. O văzuse activă pe rețelele de socializare și a crezut că e bine. Și-a dat seama că ceva rău s-a întâmplat după anul nou - când a tot sunat-o și nimeni nu i-a răspuns. S-a dus de câteva ori să bată la ușă. Fără succes.

Diana - prietena Cristinei Țopescu: Eu țipam pe afară: Cristina, Cristina, Cristina.... Vă spun sincer, am avut o presimțire din momentul în care i-au murit telefoanele pentru că atunci mi s-a declanșat un click în cap...

După ce a fugit în stânga și în dreapta pe la cunoscuți - femeia a hotărât să sară gardul. S-a dus cu băieții să vadă ce se întâmplă în casă.

Diana - prietena Cristinei Țopescu: Știam că ușa de la terasă nu se închide foarte bine. M-am izbit în ea. Am deschis-o în partea de sus, pentru că jos nu se putea deschide. Am aprins lumina de la telefon, cățeii veniseră și mi s-a părut că e unul dintre ei căzut. Și îi spun lui Cosmin: Dă-mi telefonul tău cu lanterna, că am impresia că e un cățel mort. A venit și Cosmin, s-a uitat și îmi zice: Diana, nu e doar unul! Sunt doi! Mai e unul negru în spate. Și atunci a fost momentul când am sunat la 112.

Cristina Țopescu a trăit în ultimii ani de viață cu o apăsare uriașă pe suflet. Moartea tatălui ei a dărâmat-o, dar a suferit și mai tare că nu-și mai găsea locul în televiziune. Ar fi avut parte de o grămadă de promisiuni - spun apropiații - dar toate s-au dovedit a fi doar amăgiri.

Diana - prietena Cristinei Țopescu: I-ați promis lucruri, i-ați promis colaborări, îi promiteați în continuare....Și când Cristina vă suna să vă întrebe dacă acele proiecte se concretizează cumva, voi nu îi mai răspundeați la telefoane și la mesaje. A ajutat foarte multă lume, lume care i-a întors spatele când a avut cea mai mare nevoie de suport, inclusiv suport financiar”.

Și problemele financiare au pus-o la pământ. Locuia cu chirie, iar când a rămas fără un loc de muncă, cu greu a făcut față. Sicriul cu trupul fără viață al Cristinei Țopescu va depus mâine - la ora 14 - în capela cimitirului Bellu, unde toți cei care au prețuit-o sau cei care au admirat-o își pot lua rămas bun. Joi - trupul va fi incinerat. Asta a fost dorința Cristinei. Iar cenușa va ajunge la mama ei. Între timp - legiștii încearcă să afle ce anume a provocat infarctul care i-a adus sfârșitul.