VIDEO. Un alt spital COVID a fost cuprins de flăcări. Peste 700 de pacienți se aflau internați

Nori de fum au fost semnalaţi, miercuri, deasupra spitalului moscovit Kommunarka, una dintre facilităţile sanitare principale din capitala rusă unde sunt tratate cazurile de coronavirus, transmite Reuters, care citează RIA Novosti. Potrivit sursei precizate, fumul a fost din cauza unei pierderi de presiune într-un rezervor de oxigen dintr-o clădire aflată în construcţie. Totodată, niciun pacient sau cadru medical nu s-a aflat în pericol, a declarat Departamentul de Sănătate moscovit, conform Reuters.

"În acest modul nu se aflau pacienţi şi nu au fost persoane rănite în urma incidentului. Serviciile competente repară defecţiunea şi iar sănătatea pacienţilor şi a cadrelor medicale nu este ameninţată", potrivit presei străine.

Totodată, în centrul medical Kommunarka sunt trataţi în prezent 733 de bolnavi infectaţi cu coronavirus, conform presei din Moscova.

Un alt spital COVID a fost cuprins de flăcări

Imagini cu norii de fum deasupra unității medicale au devenit virale p einternet, după ce mai mulți cetățeni au surprins momentul exact al incendiului. Scenele sunt de-a dreptul șocante, însă din fericire, niciun pacient infectat cu COVID-19 sau vreunul dintre cadrele medicale nu au pățit nimic. Informațiile apărute în presa din Moscova arată că ar fi luat foc o clădire din complexul medical, iar incendiul ar fi fost precedat de o explozie puternică. Autoritățile și echipele de salvare au fost imediat la fața locului, unde au deschis și o anchetă în cazul căreia fac cercetări. Oamenii legii din Moscova investighează incidentul.

Nu este pentru prima dată când Rusia trece printr-un incendiu al unui spital COVID-19. Un alt incident de acest gen a avut loc luna trecută, când peste 150 de pacienţi au fost evacuaţi dintr-un spital temporar situat în Urali. Atunci, a avut loc o explozie a unui dispozitiv alimentat cu oxigen, care a declanşat un incendiu.

My thoughts & prayers are with the people of #Russia after an explosion inside a hospital treating #COVID19 occurred in the region of Kommunarka. I hope there are no victims #StrongerTogether 🇻🇪🇷🇺

