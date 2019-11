Omul n-a știut că în blocul său a fost pulverizată o substanță mortală și susține că pompierii i-au bătut la ușă o singură dată, apoi au plecat - crezând că în locuință nu se află nimeni.

El este Constantin Bondoc - locatarul din blocul evacuat de doua ori, pe care nici pompierii, nici politistii si nici inspectorii MAPN nu l-au vazut. Timp de 4 zile, pensionarul a stat relaxat in apartamentul lui - in timp ce intreaga cladire - otravita de substanta chimica - era verificata de agenti imbracati din cap pana-n picioare cu echipamente de protectie.

Situatia e de-a dreptul hilara. Blocul in care locuieste barbatul e cel de-al treilea evacuat de autoritati. Asta dupa ce, intr un apartament de la etajul 4 - aceeasi firma de deratizare a pulverizat substanta mortala. Desi pompierii sustin ca palierele au fost evacuate complet - in realitate pensionarul a ramas in casa. Cei care i-au batut la usa au plecat - atunci cand au vazut ca nu le raspunde nimeni. Abia ieri a iesit totul la iveala.

Gafa autoritatilor - care ar fi putut fi mortala - a adus tacere. Doar printr-un comunicat de presa scurt, oficialii ISU au spus ca au verificat temeinic toate blocurile evacuate.

Facem precizarea că pentru informarea locatarilor, personalul implicat a bătut la ușa fiecărui apartament existent în imobil. De asemenea, s-a efectuat și verificarea din exterior, pentru identificarea apartamentelor în care ar mai exista persoane (lumini aprinse).

Intre timp, locatarii care au primit unda verde sa se intoarca in cel de-al treilea bloc, poarta, preventiv, masti si manusi.

Chimistii cu experienta in domeniu spun ca e o minune ca n-au fost mai multe victime decedate. Fosfatul folosit la deratizare este atat de nociv, incat ar fi putut otravi chiar si prin costumele speciale de protectie ale autoritatilor.

In blocul mortii - unde au pierit intoxicati o femeie si doi copii - usile sunt in continuare sigilate. Diseara va fi adusa aici o firma de igienizare din Caras-Severin, care sa se asigure ca n-a mai ramas nimic toxic in locuintele oamenilor.

Administratorul blocului, responsabil de angajarea firmei care a imprastiat moartea, va suporta cheltuielile de igienizare ale imobilului.