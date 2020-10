Un bebeluș, născut prematur și declarat mort, a supraviețuit șase ore într-un frigider la morgă [Sursa foto: Captură YouTube]

In articol:

Situația incredibilă în orașul Puebla din Mexic. Nimănui nu i-a venit să creadă, în momentul în care a auzit că un bebeluș, declarat mort, de fapt era în viață. Incidentul a devenit viral, după ce bebelușul, născut prematur, la doar 23 de săptămâni, a supraviețuit 6 ore în frigiderul de la morga spitalului La Margarita, după ce fusese declarat mort, dintr-o eroare medicală. Micuțul s-a născut prematur, miercuri, la ora 4.29, când cadrele medicale au constatat faptul că bebelușul nu are semne vitale. Ulterior, nou-născutul a fost transferat la morga spitalului.

Citeste si: Mihaela, mamă a trei copii și gravidă în opt luni cu cel de-al patrulea, a murit după ce a primit o injecție la spital. Familia tinerei face acuzații grave la adresa medicilor

Citeste si: O fetiță de două luni a murit după ce a fost zguduită puternic de părinții ei. Copila avea leziuni cerebrale și 11 coaste rupte

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

Citeste si: Cum facem diferența dintre o răceală, gripă si COVID-19 - bzi.ro

Cum a fost descoperit bebelușul în viață la morgă

Cazul revoltător a stârnit atenția tuturor. Șase ore mai târziu, de la constatarea decesului micuțului, angajații unei companii funerare, au venit să ridice trupul neînsuflețit. Mare le-a fost mirarea acestora când au văzut că bebelușul este viu.

"Când am ajuns la el, am văzut că se mişca şi plângea. L-am chemat pe tată, care a văzut şi el că bebelușul plângea. Am fugit să-l căutăm pe medicul care semnase certificatul de deces. Nu-mi vine să cred că nu a murit acolo, în frig. Nu am mai văzut niciodată aşa ceva! Frigiderul în care fusese pus este folosit de obicei pentru a conserva membrele amputate", a precizat Miguel Angel Flores, patronul fimei de servicii funerare.

Potrivit Daily Mail, nou-născutul este filmat și în brațele tatălui său, care plânge de bucurie: "Sunt aici, continuă să lupți, micuțule! Rezistă, iubirea mea".

În acest caz s-a deschis o anchetă, iar bebelușul este ţinut sub observaţie într-o unitate de terapie intensivă.

Un bebeluș, născut prematur și declarat mort, a supraviețuit șase ore într-un frigider la morgă[Sursa foto: Captură YouTube]

sursa - Daily Mail