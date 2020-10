Mama copilului botezat a povestit pe rețelele sociale despre întâmplarea din timpul ceremoniei botezului. Femeia a privit cu groază cum preotul îi scufundă copilul în apă în timp ce copilul țipa din toți rărunchii. Împotriva preotului a fost depusă o plângere.

În imagini se poate vedea cum preotul scufundă pruncul în apă în timp ce bebelușul dă din picioare și lovește marginea metalică a cristelniței. Copilul plânge agresiv în timp ce preotul aproape îl scapă din mâini. Incidentul a avut loc la o biserică din Limassol, Cipru. Mama bebelușului a postat clipul și a povestit cele întâmplate. Aceasta a depus plângere împotriva preotului.

Mama copilului a depus plângere împotriva preotului

„Cu toții i-am strigat părintelui să fie atent, dar el a răspuns: Eu sunt responsabil pentru botez”, a declarat mama copilului în postarea sa de pe Facebook, descriind acțiunile preotului ca fiind „oribile”. „Bebelușul a devenit roșu, era foarte speriat! Acest preot ne-a distrus cea mai frumoasă zi”.

Părinții bebelușului au făcut plângere susținând că preotul l-a lăsat pe copil cu răni. Potrivit Mirror, într-un interviu, părintele Panagiotis Baroutis, și-a oferit scuze familiei, dar a negat orice acțiune greșită şi intenționată referitor la actul său din timpul botezului.

„Adevărul este că bebelușul la un moment dat aproape a alunecat din mâinile mele și, după cum puteți vedea în videoclip, mi-am așezat brațul sub șold pentru a-l proteja. Nu a existat nicio intenție din partea mea de a lovi sau răni copilul. Am botezat mulți copii. Când mi-am dat seama că bebelușul era stresat, am încercat să finalizez ritualul cât mai curând posibil." a declarat preotul.

