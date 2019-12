Femeia arsa in dramatica operatie de la spitalul Floresca este in stare critica. Are arsuri pe 40 % din suprafata corpului.

Dezvaluirile au ajuns in presa dupa ce deputatul USR Emanuel Ungureanu a prezentat cazul incredibil pe pagina sa de facebook.Din declaratiile angajatilor spitalului reiese ca atunci cand a fost folosit electrocauterul, pielea bolnavei și materialele sterile au luat foc.

Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a reactionat dur si a anuntat ca a trimis Corpul de Control la unitatea sanitara. Victor Costanche nu a exclus o posibila musamalizare a cazului. Aceasta deoarece incidentul s-a petrecut duminica trecuta, iar ministrul a aflat abia vineri seara.

VICTOR COSTACHE, MINISTRUL SĂNĂTĂȚII: „Am aflat, din păcate, din surse terţe. Nu am aflat de la conducerea spitalului cum ar fi fost normal, având în vedere că este un spital în subordinea Ministerului Sănătăţii. Am trimis atât Inspecţia Sanitară de Stat. cât şi Corpul de Control”.

Martorii prezenti in sala de operatie il plaseaza la fata locului pe medicul Mircea Beurean, seful sectiei de chirurgie generala, dar acesta respringe orice acuzatie.

ICTOR COSTACHE, MINISTRUL SĂNĂTĂȚII: „Am aflat, din păcate, din surse terţe. Nu am aflat de la conducerea spitalului cum ar fi fost normal, având în vedere că este un spital în subordinea Ministerului Sănătăţii. Am trimis atât Inspecţia Sanitară de Stat. cât şi Corpul de Control”.

Martorii prezenti in sala de operatie il plaseaza la fata locului pe medicul Mircea Beurean, seful sectiei de chirurgie generala, dar acesta respringe orice acuzatie.

PROF. DR. MIRCEA BEURAN, SEF SECTIA CHIRURGIE III, SPITALUL FLOREASCA: "La un interval de timp, a făcut această hemoragie pentru care le-am spus colegilor: Eu sunt în afara Bucureştiului, vin spre spital cât pot de repede, dar o hemoragie nu poate să aştepte şi atunci intraţi în sală. Ei au intrat cu ea imediat în sală. În timp ce veneam spre spital am primit un alt telefon în care eram anunţat că în sala de operaţie s-a aprins câmpul operator. Am intrat, am finalizat operaţie, motiv pentru care la închiderea operaţiei şi la scrierea protocolului operator, am parafat pentru că am devenit membru al echipei. Putem să verificăm pe camerele de supraveghere la venirea în spital, la venirea în blocul operator."

Familia pacientei precizează, într-un comunicat, că nimeni nu le-a prezentat gravitatea incidentului petrecut în blocul operator al Spitalului Floreasca.

Conducerea Spitalului Floreasca a anunţat, ieri, că a demarat o anchetă administrativă încă din ziua producerii evenimentului.În cursul aceleiaşi zile, incidentul a fost adus la cunoştinţa conducerii spitalului, care s-a deplasat în unitate şi a demarat o cercetare administrativă, pentru a identifica circumstanţele producerii accidentului.Dacă în urma acestei cercetări administrative vor fi evidenţiate fapte, aspecte, cu alte conotaţii, vor fi sesizate organele în drept. Anchete au fost anuntate atat din partea Colegiului Medicilor cat si a Politiei Capitalei.

Urmareste materialul video pe stirilekanald.ro