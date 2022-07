VIDEO Vladimir Putin ar fi fost înlocuit. Un general ucrainean a observat toată faza. Cum s-a dat de gol sosia la ultima apariție

In articol:

Din ce în ce mai multă lume crede că președintele rus a fost înlocuit de o sosie. Suspiciunile au început să prindă contur după ce șeful serviciilor de informații militare ucrainene, Kyrylo Budanov a declarat public acest lucru.

Budanov spune că în timpul celei mai recente vizite pe care a făcut-o Vladimir Putin la Teheran, acesta a apelat la „un ajutor”.

Oficialul ucrainean spune că a sesizat faptul că Putin a fost înlocuit în momentul în care acesta a ieșit din avion, când a pășit pe pământ Iranian, cu puțin timp înainte să se întâlnească cu președinte turc, Recep Tayyip Erdoğan.

Generalul bănuiește că în acea înregistrare, care a ajuns virală în ultimele zile, nu apare de fapt Vladimir Putin. Budanov spune că sosia s-a dat

de gol pentru că s-a mișcat mult mai repede decât la alte apariții ale președintelui rus.

NEW- Putin lands in Tehran for talks with Iran, Turkey's Erdogan. pic.twitter.com/VMkA1xRy3E