VIDEO Volodimir Zelenski, implicat într-un accident rutier! Cum se simte liderul ucrainean: „Președintele a fost examinat de un medic”

Liderul ucrainean, Volodimir Zelenski, a fost implicat într-un accident rutier. Incidentul a avut loc miercuri, 14 septembrie, la Kiev.

Mai exact, mașina liderul din Ucraina și alte două mașini din coloana oficială au fost lovite de un vehicul în plină stradă.

BREAKING: Zelensky has been evaluated by doctors after a car crash. Fortunately, the Ukrainian President didn’t suffer any injuries. pic.twitter.com/eABUW0f7Iz

Zelenski și șoferul acestuia au fost consultați în scurt timp după accident de medicii care îl însoțeau pe președinte. Mai departe, o ambulanță l-a preluat pe șoferul liderului ucrainean.

„La Kiev, un automobil a intrat în coliziune cu mașina președintelui Ucrainei și cu vehiculele din escorta lui. Medicii care îl însoțeau pe președinte i-au acordat asistență de urgență șoferului autovehiculului și l-au transferat într-o ambulanță. Președintele a fost examinat de un medic, nu au fost depistate răni grave.”, a scris, purtătorul de cuvânt al președintelui, Serghei Nikiforov, pe Facebook.

⚡️ A video from the scene of an accident with Volodymyr Zelensky appeared on the network.



👉 Follow @Flash_news_ua pic.twitter.com/qm8J5RorDD