La secţia de votare din New York. Ştefan Mădălin Oprică este un tânăr dansator care de un an s-a stabilit în Statele Unite ale Americii. Cum era în trecere prin New York, a hotărât să voteze acolo. A votat cu speranța că atunci când se va întoarce acasă, România să fie o ţară civilizată.



Pot să vă spun că din Diaspora oamenii încearcă să schimbe ceva, aşa că şi voi, ce de acolo, puteţi să faceţi ceva. Duceţi-vă la vot, nu-i lăsaţi şi pe alţii să voteze în locul vostru şi sperăm într-o schimbare pentru această ţară.

Vot diasapora. Tinerii cu dor de casă. Toți spun că s-ar întoarce dacă s-ar schimba ceva

Andrei are 20 de ani şi este în Timişoara. A plecat în Anglia la facultatea de IT. Nu a vrut să rămână în ţară pt că acolo consideră că are mai multe oportunităţi şi poate trăi fără grija zilei.

Îl trec fiorii când se gândeşte la ai lui, la acasă, dar strânge din dinţi şi speră că într-o zi se va putea întoarce în România, unde vor exista şanse şi pentru cei care merită cu adevărat.

Românii din Marea Britanie au profitat că nu mai stau la coadă să voteze şi au ieşit și ei în număr mare la urne.



Am votat în Aberdeen, unde eram în deplasare, la câteva sute de mile de unde stau. Sunt în Anglia de cinci ani de zile, am o mini-firmă de transport şi cum eram pe drum am căutat secţiile de votare disponibile şi se pare că era una chiar lângă mine. Acum, am votat pentru că îmi pasă.

Un alt român plecat de acasă și-a spus offul în versuri. Videoclipul se vrea a fi un îndemn la vot pentru cei din diaspora.

Pe primul loc la prezenţa la urne sunt românii din Italia, urmaţi îndeaproape de cei din Regatul Unit. Mâine, atât cei aflați peste hotare cât și cei din ţară vor putea vota de la ora 7 dimineaţa, până la ora 21. Scrutinul se va încheia luni dimineaţa, când se vor închide secţiile de votare de pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii.