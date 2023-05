„Viitoarea mea nevastă” Smiley și Gina Pistol, primele imagini din vacanță, ultima înainte să devină soț și soție! Prezentatoarea TV radiază de fericire

In articol:

Chiar dacă se pot număra pe degete zilele până când vor ajunge în fața altarului, Gina Pistol și Smiley au decis să iasă pentru o scurtă vreme din atmosfera intensă a pregătirilor pentru marele eveniment și să meargă într-o scurtă vacanță la Londra. Dacă de regulă se dovedesc a fi foarte discreți în ceea ce privește locurile în care merg atunci când se află în vacanță, de această dată au decis să fie mai transparenți cu fanii lor și să le arate mai multe

imagini din escapada lor de dinainte să devină soț și soție în fața lui Dumnezeu.

Cei doi s-au ținut de promisiune, așa că le-au arătat internauților ce activități au avut în prima zi de vacanță. De această dată, Smiley a fost cel care a creat un scurt filmuleț pentru în care a vorbit, pe scurt, despre momentele cheie ale zilei.

Citește și: Smiley a dezvăluit ce va conține meniul de la nuntă! Artistul și Gina Pistol se vor căsători în doar câteva zile: „Sunt cu toate organizările acum”

Citeste si: „Voi vă distrați și copiii suferă”. Deea Maxer și Dinu Maxer, puși la zid de către internauți din cauza divorțului- kanald.ro

Citeste si: ”Îl împachetăm și îl trimitem acasă”. Anunțul făcut de Prigojin- stirileprotv.ro

Smiley și Gina Pistol, escapadă înainte de căsătorie

Smiley le-a mărturisit admiratorilor lor, în spirit de glumă, că motivul pentru care au decis să plece în vacanță a fost pentru că au simțit nevoia să se deconecteze pentru o scurtă vreme de la pregătirile de nuntă.

În realiate, însă, cei doi nu au mers singuri în vacanță, ci însoțiți de alți colegi de la studio, semn că vacanța nu este doar vacanță, ci are și un scop profesional.

Artistul nu a putut să nu facă glume pe seama faptului că, în ciuda faptului ce se află în vacanță și, în mod teoretic ar avea undă verde la mâncare, este foarte atent ca în această perioadă să consume doar salate, pentru a încăpea în costumul de ginere.

Citeste si: „M-a enervat groaznic.” David Pușcaș este foarte dezamăgit de mama lui, Luminița Anghel. Tânărul a venit cu acuzații la adresa femeii- kfetele.ro

Citeste si: Sărbătoare miercuri, 17 mai 2023. Ce apare în calendarul ortodox- stirilekanald.ro

Citeste si: Cine este Alexandra Corina Bogaciu, prima soție a lui Andrei Neacșu. Cu ce se ocupa în prezent tânăra- radioimpuls.ro

Citește și: Câștigător Premiu de Originalitate Românii au Talent 2023. Vezi cine a luat premiul în valoare de 10.000 de euro UPDATE

„Am obosit de la atâtea pregătiri de nuntă, așa că am luat=o pe voitoare mea nevastă și am plecat un pic la Londra, să mai schimbăm atmosfera. Am împachetat light, am și înfășurat bagajele și ne-am luat zborul. Londra ne-a întâmpinat cu căldură la propriu, doar și voie bună. Ne-am cazat undeva în shoreditch, aproape de studio, într-o cameră destul de spațioasă după standardele londoneze și am plecat repede la masă că nu mâncasem nimic toată ziua. Am mâncat foarte bine împreună cu prietenii noștri, evident eu am mâncat doar salată, că trebuie să încap în costumul de ginere, apoi am mers cu metroul până la Piccadilly Circus să ne plimbăm un pic. S-a lăsat repede seara li a mers la somn. Cam atât în dailymotion tok-ul de astăzi, ne vedem mâine. Pa!”, a spus Smiley în mediul online.