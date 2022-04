Viktor Orban, replică dură pentru Volodimir Zelenski! L-a numit "adversar", în timpul discursului său electoral

In articol:

Premierul Ungariei, Viktor Orban, nu a rămas indiferent la declarațiile pe care Volodimir Zelenski le-a făcut la adresa lui, după ce a susținut public că oficialul de la Budapesta este singurul din Europa care îl susține pe Vladimir Putin.

Într-un discurs electoral recent, el l-a numit pe președintele Ucrainei "adversar" și a ținut chiar să-i dedice un mesaj, după câștigarea alegerilor.

Viktor Orban l-a trecut pe Zelenski pe lista adversarilor

Premierul ungar Viktor Orban a declarat duminică, în discursul său electoral, că realegerea sa la guvernare reprezintă un mesaj nu doar pentru UE, ci și pentru președintele Ucrainei.

Oficialul de la Budapesta a ținut să sublinieze faptul că Volodimir Zelenski se află de acum înainte pe lista lui de adversari: "Ne vom aminti de această victorie până la sfârșitul vieții noastre, pentru că a trebuit să luptăm împotriva unei cantități uriașe de adversari: stânga locală, stânga internațională din jur, birocrații de la Bruxelles, toți banii și instituțiile imperiului Soroș, presa internațională mainstream și, de asemenea, președintele ucrainean. Niciodată nu am avut atât de mulți adversari în același timp.", a declarat Viktor Orban, potrivit CNN.

Viktor Orban [Sursa foto: Captură video]

Zelenski, despre Orban: "El este singurul din Europa care îl susţine deschis pe Vladimir Putin"

Volodimir Zelenski a transmis un mesaj tăios într-unul dintre ultimele sale discursuri înregistrate. Liderul ucrainean l-a acuzat public pe premierul Ungariei, Viktor Orban, că este de partea Rusiei, în războiul cu Ucraina: "Vreau să apelez la o altă persoană care nu pare să înţeleagă pe deplin ce se întâmplă nu doar în Ucraina, ci în toată Europa. Premierul Ungariei.

El este practic singurul din Europa care îl susţine deschis pe Vladimir Putin. Nu am cerut nimic special de la oficialii de la Budapesta. Nu am primit tranzitul vital al ajutorului de apărare, nu am văzut conducere morală, nu am văzut niciun efort de a opri războiul. De ce aşa?", a declarat Zelenski, pe contul lui oficial de Instagram.

Volodimir Zelenski [Sursa foto: Instagram]