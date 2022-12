Vilde Ingstad vine la CSM București. Ce titluri a câștigat ea? ”De câte ori am jucat în Sala Polivalentă, mi-a plăcut mult atmosfera”

In articol:

Vilde Ingstad, dublă campioană mondială și europeană, vine la CSM București în vara anului 2023, după ce a jucat șase ani la echipa daneză Esbjerg. Iată ce a declarat aceasta!

CSM București a anunțat transferul lui Vilde Ingstad (28 de ani), dublă campioană europeană și mondială cu naționala Norvegiei, care a jucat șase ani la echipa daneză Esbjerg. Astfel că, vicecampioana României își construiește de pe acum echipa pentru sezonul viitor.

Vilde Ingstad are 28 de ani și a jucat în peste 100 de meciuri pentru naționala țării sale cu care a câștigat trei medalii mondiale, două de aur, în 2015 și 2021, plus una de argint, în 2017, și două titluri europene, în 2016 și 2022, conform gsp.ro. Totodată, la nivel de club, jucătoarea norvegiană a evoluat pentru Nordstrand IF (2010-2014), Oppsal IF (2014-2016) și Team Esbjerg (2016-2023).

Vilde Ingstad: „De câte ori am jucat în Sala Polivalentă, mi-a plăcut mult atmosfera”

Handbalista se arată încântată să se alăture familiei CSMB pentru următorii doi ani, potrivit spuselor sale. Tot Vilde Ingstad a declarat că mereu când a jucat în Sala Polivalentă a fost impresionată de atmosfera din tribune:

„Sunt foarte încântată să mă alătur familiei CSMB pentru următorii doi ani! De câte ori am jucat în Sala Polivalentă, mi-a plăcut mult atmosfera din tribună, cu fanii care încurajează mereu echipă şi mă bucur că voi face şi eu parte din asta. Echipa promite foarte multe şi sper să contribui şi eu, la câștigarea cât mai multor trofee, alături de colege, pentru club şi pentru oamenii din jurul acestuia! Hai, CSM!”, a spus sportiva norvegiană, citează digisport.ro.

CSM București își propune să câștige Liga Florilor și trofeul EHF Champions League. După victoria de duminică în fața campioanei Europei Vipers Kristiansand, scor 27-24 (15-16), în etapa a IX-a din Grupa A a Ligii Campionilor, clubul se află pe prima poziție cu 15 puncte obținute în nouă meciuri. Principalele marcatoare pentru CSM au fost Neagu 9 goluri, Omoregie 6, iar de la Vipers s-a remarcat Jerabkova, cu 9 reușite. Menționăm că primele două clasate se califică direct în optimi.

Surse: digisport.ro, gsp.ro