Vinerea Mare, o zi extrem de importantă pentru Loredana Chivu. Sexy blondina și-a deschis sufletul și ne-a povestit tot | EXCLUSIV

In articol:

Pentru Loredana Chivu, cele mai frumoase sărbători se petrec acasă, în mijlocul familiei, acolo unde mama prepară cea mai bună mâncare și unde se strânge toată familia.

Blondina ne-a dezvăluit ce pregătiri va avea pe masa de Paște, unde își petrece sărbătorile, dar și ce tradiții respectă cu strictețe în aceste zile.

Fosta asistentă TV are un program bine stabilit de Paște și reușește să se țină de el aproape în fiecare an. Vedeta și-a deschis sufletul în fața jurnaliștilor WOWbiz.ro și ne-a povestit ce tradiții respecta cu strictețe și mai ales care era obiceiul său preferat din Săptămâna Mare.

Ce înseamnă Paștele pentru Loredana Chivu

Frumoasa blondină și-a dorit să își păstreze toate tradițiile pe care le-a învățat încă din copilărie. În prezent, nu renunță la post și nici la mesele în familie. În noaptea de Înviere Loredana Chivu nu lipsește de la biserică și spune că toată această perioadă este un motiv de reală bucurie.

Citește și: "Am trecut prin crize și dureri teribile". Loredana Chivu face mărturisiri cutremurătoare, imediat după operația la rinichi. Cine i-a fost alături blondinei| EXCLUSIV

"Pentru mine Paștele și cam orice sărbătoare mare înseamnă să stau cu familia, să stau liniștită. Cam așa îmi petrec eu aceste zile. Îmi păstrez tradițiile din copilărie și în prezent și în fiecare an îmi cumpăr ceva nou de Paște.

Mers la biserică și fac tot ceea ce făceam și în copilărie. Dacă nu aș face asta, nu știu, cred că nu aș mai simți că este Paștele. Nu ar fi același lucru. Tocmai de aceea mi-am și dorit să îmi păstrez tradițiile și în fiecare an să fim acasă cu toții", a povestit Loredana Chivu, pentru WOWbiz.ro.

Loredana Chivu [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Anamaria Prodan, reacție acidă la adresa Aluzivei, după ce fosta jurnalistă a atras atenția la modul toxic în care a îndemnat femeile să-și mențină silueta ca ea: „Să o facem cunoscută și pe Abuziva”- kanald.ro

Citeste si: Mașina care i-a lăsat pe cei de la RAR cu gura căscată. ”Este o onoare pe care puțini o au”- stirileprotv.ro

Obiceiul pe care Loredana Chivu îl respecta în Vinerea Mare

Vedeta și-a pus sufletul pe tavă și ne-a povestit cum era Paștele copilăriei pentru ea și mai ales ce tradiții respecta cu strictețe. În Vinerea Mare, Loredana Chivu mergea la biserică să treacă pe sub masă, așa cum se obișnuiește în această zi de sărbătoare.

Citește și: Loredana Chivu, de urgență la spital! Blondina a fost operată: „Aveți grijă de sănătatea voastră!”

Hainele noi nu lipseau nici ele, iar cea care se asigura că toți copiii ai lucruri noi de Paște era mama.

"Paștele era extrem de frumos și extrem de așteptat de mine când eram copil. Părinții ne pregăteau, ne cumpărau hăinuțe noi de Paște ca să mergem la biserică, ne duceam la slujba din Vinerea Mare.

În Vinerea Mare treceam și pe sub masă, aduceam flori. Țineam absolut toate datinile acestei mari sărbători, Învierea Domnului Iisus Hristos", a mărturisit Loredana Chivu, pentru WOWbiz.ro.

Loredana Chivu [Sursa foto: Instagram]

Ce planuri are Loredana Chivu de Paște

Vedeta ne-a povestit și ce planuri are anul acesta pentru Paște. Diva va pleca din București și va merge în localitatea natală, acolo unde urmează să se întâlnească cu toată familia.

Citeste si: “Femeile adevărate o ard Sanda Marin!” Ce părere are Dana Budeanu despre femeile care nu gătesc de Sărbătorile Pascale- kfetele.ro

Citeste si: Vinerea Mare 2023. Ce nu este bine să faci?- stirilekanald.ro

Citeste si: Apar dezvăluiri teribile despre tânărul ucis în accident de Monica Odagiu. Șefii săi au chemat Ambulanța înainte cu o oră de tragedie pentru că i se făcuse rău la serviciu- radioimpuls.ro

"În fiecare an de Paște am aceleași planuri, pentru că eu am o tradiție de când sunt mică. Așa am văzut în familia mea și așa am crescut, cu această tradiție.

În fiecare an de Paște, în primul rând țin Postul Paștelui, în al doilea rând, merg la biserică și fac tot ceea ce simt eu să fac în perioada aceasta. În seara Învierii sunt la biserică la mine, unde am copilărit și unde am crescut. Voi sta cu familia mea, tot împreună mergem și la biserică, iar apoi luăm toți masa.

Duminica stăm, la fel, toți membrii familiei acasă la mine, unde am copilări", a explicat Loredana Chivu, pentru WOWbiz.ro.

În ceea ce privește meniul de Paște, frumoasa blondină se va bucura de preparatele de Paște pregătite de mama ei, felurile tradiționale care an de an nu lipsesc de pe masa din Duminica Mare.

"Niciodată nu lipsește de pe masa de Paște drobul, ouăle roșii și în general toate mâncărurile pe care le gătește mama", a mai adăugat Loredana Chivu.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!