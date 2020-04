In articol:

Iisus a fost biciuit si condamnat sa fie rastignit, urmand sa-si poarte singur crucea pana la locul executiei, pe Dealul Golgotei.

Rastignirea nu era practicata de evrei. Cu exceptia crucificarii a 800 de locuitori ai Ierusalimului de catre regele Alexandru Ianeul in 87 i.Hr., in Palestina aceasta pedeapsa era aplicata doar de catre autoritatea romana. Cel care primea condamnarea la moartea pe cruce era dezbracat de haine, biciuit si obligat sa parcurga drumul pana la locul executiei, cu barna orizontala a crucii in spate, legata de mainile intinse. Sentinta era pronuntata de catre conducatorul provinciei intr-un loc public.

Vinerea Patimilor, zi de mare doliu si post negru. Traditii si superstitii

Din Scriptura aflam ca dupa ce Hristos a fost biciuit, Pilat, spalandu-se pe maini, rosteste sentinta. Mantuitorul Hristos este trimis spre locul rastignirii, purtandu-Si crucea.

Ajuns la locul executiei, bratul orizontal al crucii era fixat cu ajutorul cuielor de bratul vertical infipt din timp in pamant, iar picioarele condamnatului puteau fi asezate pe un scaunel de picioare, ceea ce usura durerile, dar lungea supliciul. Ele puteau fi si tintuite fara sprijin, usor indoite, cu talpile lipite de stalpul vertical. In varful acestuia se fixa o scandura pe care era consemnata vina condamnatului, in cazul Domnului: "Iisus Nazarineanul, Regele Iudeilor".

Trupul mort, coborat de pe cruce, putea fi aruncat intr-o groapa comuna, impreuna cu instrumentele executiei sau putea fi incredintat oricui s-ar fi milostivit sa-l ingroape, scrie site-ul crestinortodox.ro.

Trupul lui Hristos a fost coborat de pe cruce de Iosif din Arimateea, apoi ingropat de Iosif si Nicodim intr-un mormant din apropierea locului unde avusese loc rastignirea.

In momentul in care Hristos Si-a dat duhul, s-au aratat mai multe semne miraculoase: catapeteasma templului s-a rupt, pamantul s-a cutremurat, pietrele s-au despicat si multi morti au inviat.

In Vinerea Mare se tine Denia Prohodului Domnului

Vinerea mare este zi de doliu si de post negru. E zi aliturgica, ceea ce inseamna ca nu se savarseste niciuna dintre cele trei sfinte liturghii.

In mijlocul bisericii se asaza Sfantul Epitaf (in care apare Mantuitorul inconjurat de cei 12 apostoli si de Maica Domnului). Credinciosii trec pe sub masa pe care este asezat. Randuiala spune sa se treaca de trei ori pe sub Sfantul Aer. Cei care o fac sunt feriti de dureri de cap sau sale, iar cei care isi sterg ochii cu marginea epitafului nu vor avea dureri de ochi tot anul.

Acestei zile i se mai spune si Vinerea Seaca pentru ca se tine post negru. Batranele nu mancau nimic toata ziua, doar beau apa, iar seara, la denie, luau anafura.

Dupa ce se canta Prohodul, se inconjoara biserica de trei ori (Vezi aici VERSURILE complete. Prohodul Domnului, versiune integrala)Credinciosii pleaca acasa cu lumanari aprinse, ca sa afle si mortii ca vin zile de sarbatoare. In unele regiuni ale tarii, se ocoleste casa de trei ori, se fac cruci cu lumanarea aprinsa in grinda de la intrare si se pastreaza lumanarea pentru vremuri grele sau de boala.

Traditii si superstitii in Vinerea Patimilor

- casa se afuma cu tamaie, inconjurandu-se de trei ori, pentru ca animalele si insectele sa nu se apropie de ea

- daca ploua in Vinerea Mare, anul va fi bun si manos. Daca nu ploua, nu se vor face roadele pamantului

- vei fi sanatos tot anul daca alergi descult dimineata sau iti scufunzi picioarele de trei ori intr-o apa curgatoare

- nu se umple bors pentru ca sa nu se scalde in el Diavolul

- nu se coc colaci, cozonaci sau paine ca sa nu se arda mainile Maicii Domnului

- femeile care cos in Vinerea Mare vor orbi

- nu se toarce, nu se tese, nu se spala

- nu se munceste la camp, nu se seamana nimic pentru ca in Vinerea Seaca nimic nu rodeste

- nu se sacrifica pasari sau animale

- cine se tunde in Vinerea Mare va avea un mare necaz: cineva din familie va muri

- nu se mananca urzici azi, pentru ca Iisus a fost batut pe cruce cu urzici

- nu se foloseste otet, pentru ca buzele Mantuitorului au fost udate cu otet

- nu se vopsesc oua de Paste

Seara se canta Prohodul si se inconjoara biserica cu Sfantul Epitaf. Este o procesiune de inmormantare. Epitaful pe care il poarta preotii ajutati de credinciosi simbolizeaza trupul Mantuitorului. Dupa procesiunea din jurul bisericii, Sfantul Epitaf este asezat pe Sfanta Masa din altar, unde ramane pana la Inaltare. Punerea pe Sfanta Masa reprezinta punerea Domnului in mormant.

