Vineri seara, “Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, prima optiune de petrecere a timpului liber, in fata micului ecran

Kanal D a fost lider de audienta si aseara cu “Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, inregistrand cifre uriase si adjudecandu-si, la nivelul publicului de la orase, peste 20% cota de piata (20,2%).

Satia si-a mentinut prima pozitie in clasamentul televiziunilor inregistrand aseara, in intervalul difuzarii emisiunii, 5,8% Rating si 20,2% cota de piata pe targetul All Urban, si 5,4% Rating si 17,6% Share, la nivel National, situandu-se la mare distanta de urmatorii clasati.

Aproape un milion de telespectatori din intreaga tara (951.000) au urmarit, in medie, in fiecare minut al difuzarii, quiz show-ul cu si despre cuvinte, iar in minutul de aur (22:30), 1.544.000 de romani erau cu ochii pe concurentii aflati in fata lui Dan Negru.

Emisiunea “Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, un quiz antrenant, dar si relaxant pentru toata familia, poate fi urmarita de miercuri pana vineri, de la ora 22:30, la Kanal D.

Sursa: Kantar Media Romania/ data: 17.06.2022