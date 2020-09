Violeta Alexandru, ministrul Muncii

In articol:

Violeta Alexandru a fost amenințată și înjurată prin intermediul unor sms-uri. Ministrul Muncii susține că mesajele cu pricina vin din partea politicienilor din tabăra adversă. Aceasta a transmis un mesaj cât se poate de ferm pe rețelele de socializare, acolo unde a postat și câteva capturi cu mesajele jignitoare care i-au fost trimise în ultimele zile.

„Ce fac eu cu numărul de telefon este decizia mea. Costurile pentru factura de telefon sunt acoperite de mine, nu de minister ca în cazul altor demnitari/șefi de instituții care au acest drept, de altfel.

Violeta Alexandru a fost amenințată și înjurată

Oamenilor civilizați din această țară le-am răspuns personal la telefon, în măsura în care îmi permitea programul. Când nu puteam răspunde, cineva din echipa mea prelua mesajul și problema. Am primit cele mai utile informații despre disfuncționalitățile din sistemul de stabilire sau de plată a pensiilor, despre lipsa de reacție a ITM-urilor la sesizările oamenilor, despre necesitatea digitalizării sistemului de primire a documentelor pentru diferite prestații.

Sute, dacă nu mii de întrebări, inclusiv mesaje de mulțumire pentru plata Șomajului Tehnic. Nu regret decizia mea de a păstra public numărul personal de telefon după ce am devenit ministru. Am deschis ministerul către cetățeni cum nu a făcut-o nimeni în 30 de ani. Cei care mă cunosc știu că am același număr de telefon de ani de zile. Chiar nu vreau să mă schimb, indiferent de funcția pe care o ocup.

Mesaje primite de Violeta Alexandru

Totuși, nimeni nu poate decide asupra folosirii numărului meu personal de telefon fără a avea acordul meu. De altfel, avem legislație în România pentru protecția datelor cu caracter personal și pentru reutilizarea acestora. Și instituții responsabile de aplicarea acesteia.

Numărul meu de telefon a fost folosit ieri pentru a incita la ură. Văd coordonarea între mai mulți politicieni pe acest subiect. Cu acest mod agresiv de a face politică – care începe într-o parte a presei și duce până la PSD/foști PSD-iști, foști PRM-iști – lupt în continuare.

Sunt oameni civilizați în această țară cărora, pentru că înjurăturile și blestemele (nici ei nu știu pentru ce) îmi țin telefonul ocupat, nu le pot răspunde acum. Poate au probleme serioase, aș fi vrut să le răspund, ca de obicei. Ceea ce nu înțelege PSD – sau înțelege dar nu îi pasă – este că prin ura încurajată împotriva mea, în final, nu îmi face rău mie ci oamenilor onești care mi-ar fi transmis problemele lor reale. Asta urmărește PSD – să pună piedici oamenilor care muncesc.

Mesaje primite de Violeta Alexandru

De peste o lună, se montează tot felul de campanii (că aș avea interese în traficul de femei – victime ale traficului de persoane, în dispariția de copii din România sau că încurajez violența asupra copiilor), enormități și minciuni nedemne chiar și pentru nivelul lor în PSD. Răspândirea urii și întreținerea disensiunilor din societate sunt principalele acțiuni de campanie electorală ale PSD, de la începutul pandemiei. Au creat panică, au răspândit ură și au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a crea fracturi majore între societate și autorități, în scop electoral, fără să se preocupe vreo clipă de efectele pe care aceste demersuri le au asupra oamenilor.

De ieri sunt înjurată la comandă. Blestemată. Se numește incitarea la ură.

Am încercat chiar să explic unora dintre cei care mă înjurau că DGASPC – acolo unde lucrează mama fetei din Tg.Jiu despre care se vorbește – nu este în subordinea Ministerului Muncii ci a Președintelui CJ. Nu a contat. M-ar fi omorât. Foloseau aceleași cuvinte.

Aici ne împinge PSD pe toți cei care muncim cinstit în această țară – să fim înjurați. Trebuie să ne mobilizăm în această toamnă până nu este prea târziu”, a scris Violeta Alexandru pe Facebook.