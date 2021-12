Violeta Bănică, despre relația pe care o are cu tatăl și fratele ei: "Sunt chestiile alea mici pe care nu le spui neapărat"

In articol:

Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr., are o relație foarte strânsă cu celebrul artist, dar și cu fratele ei, Radu Ștefan, în preajma căruia petrece destul de mult timp.

Adolescenta a dezvăluit recent, în cadrul unei emisiuni TV, ce surpriză a pus la cale de ziua tatălui ei, atunci când solistul a împlinit frumoasa vârstă de 54 de ani.

Violeta Bănică: "Relația mea cu tata este foarte bună"

Deși Andreea Marin a povestit în nenumărate rânduri că divorțul dintre ea și Ștefan Bănică a afectat-o la acea vreme pe fiica lor, acum Violeta a crescut și a reușit să păstreze o relație bună cu ambii părinți, chiar dacă aceștia nu mai sunt împreună. Adolescenta a dezvăluit că are o legătură specială cu tatăl ei, mai ales datorită faptului că artistul își exprimă afecțiunea față de ea printr-o mulțime de gesturi mici.

Ștefan Bănică Jr. și fiica lui [Sursa foto: Instagram]

Nici relația cu fratele ei nu este mai prejos, căci tânăra a recunoscut că este foarte mândră de Radu și îl consideră idolul ei: "Relația mea cu tata este foarte bună. Îi iubesc pe amândoi, normal, de la cer până la pământ. Tata nu vorbește foarte mult, doar că sunt chestiile alea mici pe care nu le spui neapărat, dar le arăți prin gesturi, care contează foarte mult la el și îmi place asta la el și la mine la fel. Pe frati-miu îl ador! E idolul meu, e persoana mea preferată și sunt foarte mândră de el.", a povestit Violeta Bănică, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Violeta Bănică [Sursa foto: Captură video]

Ce cadou i-au pregătit Violeta și Radu lui Ștefan Bănică Jr.?

Aniversarea tatălui lor a fost mult așteptată de Violeta și Radu Bănică, care i-au pregătit artistului o surpriză de proporții. Cei doi frați au luat decizia de a-i oferi lui Ștefan Bănică Jr. un cadou inedit, care l-a emoționat puternic: "A fost ziua tatălui meu. De ziua lui, a venit fratele meu să mă ia și i-am făcut un timelapse, m-am gândit la ceva mai modern, mai ales pentru că nu prea am apucat să ies. Am filmat practic de ziua lui excursia noastră de la mine de acasă până am ajuns la el.

Am cumpărat multe chestii pe care nu le-am mâncat, apoi am fost să luăm o altă mâncare, am fost și la o benzinărie. A fost un video foarte rapid și ne vezi râzând, cumpărând și mi se pare că a fost un cadou drăguț, ceva ce nu a mai primit până acum.", a mai spus Violeta Bănică, în cadrul emisiunii amintite.

