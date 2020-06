In articol:

Viorel de la Blagesti e foc si para. A prins-o in flagrant pe Vulpita si n-o mai lasa sa plece de acasa singura. Veronica Stegaru a iesit pe furis din casa si a mers in fata blocului, unde s-a intalnit cu mai multi barbati.

Viorel e tare suparat. Vulpita Veronica a fugit seara din casa si s-a vazut cu mai multe persoane, inclusiv barbati. Viorel Stegaru sustine ca nevasta lui a apucat-o din nou pe cai gresite, asa ca vrea sa o tina sub supraveghere, nedorind sa o mai lase sa plece de acasa fara acordul lui.

Suparat nevoie mare, barbatul si-a spus oful in fata camerelor de luat vederi, ca de obicei. Viorel nu se astepta sa isi gaseasca sotia afara, inconjurata de mai multi barbati.

"A plecat aseara pe la 21.20 din apartament. Fara sa imi spuna. M-am dus eu jos dupa ea. Statea pe o banca, era cu cativa baieti. Mai erau si doua femei: o doamna din alt bloc si o alta fata. Erau opt baieti. Nu. Zece, daca vrei! Ce ma enerveaza! Doamne!", a izbucnit Viorel Stegaru in emisiune. "Cu moda, cu ce a facut ea. De azi inainte, indiferent unde merge, pe la vreo filmare, ceva, n-o sa mai plece singura, de capul ei. De ce nu-mi spune?", i-a reprosat Viorel, suparat, Vulpitei, pe care o acuza iar de infidelitate.