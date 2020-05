In articol:

Viorel Cataramă prezintă primele simptome ale COVID-19

Decizia lui Viorel Cataramă de a se infecta voluntar cu COVID-19 a șocat o țară întreagă și se pare că i-a și reușit, dacă ar fi să ne luăm după spusele afaceristului. Cu toate că au trecut doar câteva zile de când a mers în Ialomița și s-a îmbtățișat cu oamenii de acolo, acesta susține că prezintă deja primele simptome ale coronavirusului.

Cataramă a făcut primele declarații după ce în urmă cu câteva zile își exprima dorința de a se autoinfecta cu virusul apărut în China. Acesta spune că starea lui de sănătate s-ar fi înrăutățit, după ce a îmbrățișat un pacient infectat cu COVID-19 din Bărbulești.

„Am anumite simptome, sper să nu pățesc nimic. Următoarele trei-patru zile sunt decisive. Am anumite simptome, sper să nu pățesc nimic. Mi-a crescut temperatura, am oarece apăsare în piept, am nasul înfundat. Nu am aceleași simptome ca acum două zile, îmi dau de gândit. Am ferma convingere că voi depăși, acest virus va intra în mine și va ieși așa cum a intrat. Sunt un bărbat sănătos.”, a spus Viorel Cataramă.

Viorel Cataramă a îmbrățișat bolnavii de COVID-19 din Ialomița, pentru a se infecta

Cataramă a mers tocmai până în comuna Bărbulești, Ialomița, unul din focarele de COVID-19 din România.

Până la acest moment, peste 70 de persoane au fost infectate în această comună.

„Am venit să discut cu oamenii şi să mă îmbrăţişez cu ei, deşi sunt suspecţi de coronavirus, deşi localitatea e carantinată, cu mare risc, aşa cum am spus cred că măsurile de ridicare drepturilor şi libertăţilor ale oamenilor şi de falimentare a economiei este o măsură greşită”, a spus Viorel Cataramă, preşedinte Partidul Dreapta Liberală.

Viorel Cataramă a început să se îmbrățișeze cu oamenii, fără niciun fel de protecție asupra lui. Printre ce cu care s-a îmbrățișat a fost și un fost pacient COVID-19.

„Nu neg posibilitatea de a mă infecta, nu neg posibilitatea ca în două-trei săptămâni să fiu în mormânt, dar asta ca o posibilitate teoretică”, a spus Cataramă.